Nemocnica v Trenčíne hospitalizovala po výbuchu na chate dve osoby

Lehota pod Vtáčnikom 25. júla (TASR) - Fakultná nemocnica v Trenčíne hospitalizovala dve osoby po utorňajšom rannom výbuchu plynu na chate v Lehote pod Vtáčnikom v okrese Prievidza. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Martina Holecová.Zranenia po výbuchu utrpelo podľa záchranárov celkom deväť osôb, dvaja dospelí a sedem detí. Hasiči neskôr informovali o 11 zranených.uviedol riaditeľ nemocnice Peter Glatz.Zranených previezli podľa záchranárov i do ďalších nemocníc. Leteckí záchranári prijali do svojej starostlivosti 11-ročné dievča, ktoré utrpelo poranenia tváre, previezli ho do Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici.doplnila pre TASR hovorkyňa nemocnice Jana Petríková. Poranenie hornej končatiny a viaceré povrchové zranenia utrpela i 45-ročná žena, previezli ju do nemocnice v Banskej Bystrici, dodali leteckí záchranári.V nemocnici v Topoľčanoch ambulantne ošetrili jedného detského pacienta a prepustili ho do domácej starostlivosti, uviedol hovorca siete Svet zdravia Tomáš Kráľ.Výbuch plynu v objekte chaty hasičom nahlásili krátko po 8.30 h. Dvojposchodová budova sa čiastočne zrútila. Na mieste sa nachádzalo 13 osôb, z toho traja dospelí a desať detí. Pri udalosti zasahovalo 15 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) z Prievidze a Trenčína s piatimi kusmi techniky, ako i traja dobrovoľní hasiči z Lehoty pod Vtáčnikom s jedným kusom techniky. Podľa polície vybuchol plynový sporák, ktorý bol napojený na plynovú bombu.Na súkromnej chate, ktorú ľudia využívajú na rekreačné účely, sa nachádzali občania Českej republiky. Obec zriadila v základnej škole priestor pre ľudí, ktorí neutrpeli zranenia alebo si ich stav nevyžadoval hospitalizáciu, ako aj pre ich osobné veci.