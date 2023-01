Nemocnica v Trnave sa stotožnila so zaradením v rámci kategorizácie

Trnava 11. januára (TASR) – Fakultná nemocnica (FN) Trnava je stotožnená so zaradením do tretej, komplexnej úrovne v rámci podmienenej kategorizácie nemocničnej siete. Naďalej bude poskytovať komplexnú akútnu aj plánovanú starostlivosť obyvateľom Trnavského kraja. Uviedol to pre TASR jej hovorca Matej Martovič.



"V praxi to znamená, že zostávame spádovou nemocnicou pre celý kraj s takmer 600.000 obyvateľmi. Budeme poskytovať intervenčnú liečbu akútnych infarktov myokardu alebo cievnych mozgových príhod, akútnych ťažkých úrazov, tiež komplexnú plánovanú starostlivosť, ako aj stredne komplexné onkochirurgické zákroky," uviedol hovorca.



Hoci zámerom vedenia je pokračovanie v projekte novej nemocnice, ktorý dostal zelenú od Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR, FN sa naďalej rozvíja a modernizuje. V najbližšom období bude odovzdávať do prevádzky zrekonštruované poschodie kliniky pediatrie a oftalmologického oddelenia. "Pracujeme na novom proktologickom centre v pavilóne chirurgických disciplín," doplnil Martovič. Vlani nemocnica významne investovala do nových jednotiek intenzívnej starostlivosti na oddelení kardiológie a na infekčnej klinike. Otvorili aj novú ambulančnú časť fyziatricko-rehabilitačného oddelenia.



Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo koncom roka 2022 základnú kostru novej nemocničnej siete. Podľa výsledkov prvej fázy kategorizácie bude jedna nemocnica piatej, tri nemocnice štvrtej, deväť nemocníc tretej úrovne, 33 nemocníc druhej úrovne, 42 nemocníc prvej úrovne a špecializovaných nemocníc.