Nemocnica v Z. Moravciach povolila návštevy na lôžkových oddeleniach

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Zákaz návštev aj naďalej zostáva v platnosti pre jednotku intenzívnej starostlivosti oddelenia vnútorného lekárstva.

Autor TASR
Zlaté Moravce 25. februára (TASR) - Nemocnica v Zlatých Moravciach od stredy ruší zákaz návštev pacientov na lôžkových oddeleniach. Ako uviedlo vedenie nemocnice, návštevy umožnil pokles akútnych respiračných ochorení, hlavne chrípky, v okrese.

Nemocnica zákazom návštev reagovala na predchádzajúci vývoj epidemiologickej situácie v regióne a akceptovala odporúčania krajskej hygieničky. „Teraz toto opatrenie rušíme. Je to pozitívna správa ako pre pacientov, tak aj pre príbuzných. Návštevy však aj naďalej prosíme o dodržiavanie protiepidemiologických pravidiel,“ povedala riaditeľka Nemocnice AGEL Zlaté Moravce Nina Horniaková.

Návštevy sú v nemocnici povolené v čase od 14.00 do 16.00 h počas pracovných dní, cez víkend aj v dňoch pracovného pokoja. Vedenie nemocnice zároveň zdôraznilo, že ošetrujúci lekár má právo okamžite ukončiť návštevu v prípade nedodržania stanovených režimových opatrení.

Zákaz návštev aj naďalej zostáva v platnosti pre jednotku intenzívnej starostlivosti oddelenia vnútorného lekárstva. „Počas zákazu sú povolené výnimky k pacientom, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, k ťažko chorým a zomierajúcim pacientom, kňazom a ostatným duchovným za účelom podávania sviatostí. Výnimka zákazu je tiež udelená k pacientom pri náhlom zhoršení zdravotného stavu. Všetky po súhlase primára alebo službukonajúceho lekára,“ dodala riaditeľka nemocnice.
