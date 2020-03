Nemocnica v Z. Moravciach prijala opatrenia pre chod zariadenia

Zlaté Moravce 17. marca (TASR) – Nemocnica Zlaté Moravce v súvislosti s výskytom nového koronavírusu prijala mimoriadne opatrenia, ktoré sa týkajú organizácie a jej chodu. Od utorka (17. 3.) je pri hlavnom vstupe umiestnená informačná tabuľa, ktorá zakazuje vstup do nemocnice nepovoleným osobám počas trvania chrípkovej epidémie, ako aj informácia o kontaktnom mieste, ktoré je zriadené na druhom poschodí v budove Laboratórnej medicíny.



„Pri vstupe do areálu je pacientom kontrolovaná telesná teplota, zároveň sú povinní vyplniť dotazník, prostredníctvom ktorého sa zisťuje cestovateľská anamnéza pacienta. Vzhľadom na závažnosť situácie a ochrany nášho zdravotníckeho personálu nebude možné pacienta ošetriť bez vyplnenia dotazníka a odmeranej teploty,“ informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel, ktorej súčasťou je zlatomoravecká nemocnica.



Nemocnica žiada všetkých pacientov, ktorí majú podozrenie alebo príznaky nového koronavírusu, aby bezodkladne volali na telefónne číslo 037/6905353, prípadne na telefónne číslo 037/6905247, následne bude riešené ďalšie smerovanie a liečba pacienta. Podľa Pavlikovej zdravotnícke zariadenia siete Agel nateraz disponujú primeraným množstvom osobných ochranných pomôcok, a to ako na oddeleniach, tak v ambulanciách. Celkový stav zásob, ako aj aktuálny stav na jednotlivých pracoviskách je priebežne kontrolovaný, sleduje sa racionálne nakladanie s pomôckami.