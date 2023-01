Nemocnica v Žiar n. Hronom bude žiadať o 30 doplnkových programov

Žiar nad Hronom 20. januára (TASR) – Nemocnica v Žiari nad Hronom, ktorá bola v rámci podmienenej kategorizácie nemocničnej siete zaradená medzi nemocnice prvej úrovne, bude žiadať o 30 doplnkových programov. V prípade ich schválenia by nedošlo k rušeniu žiadnych oddelení. Po spoločnom rokovaní s vedením nemocnice to v piatok uviedli predstavitelia krajskej a miestnej samosprávy.



"Je absolútne dôležité, aby ministerstvo do 31. marca potvrdilo, že doplnkové programy budú podmienečne zaradené do programu tejto nemocnice, aby lekári aj obyvatelia mesta dostali garanciu, že rozsah zdravotnej starostlivosti, ktorý dnes poskytuje, bude zachovaný," skonštatoval predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter.



Reforma nemocničnej siete podľa primátora Žiaru nad Hronom Petra Antala u mnohých obyvateľov mesta vyvolala obavy z rušenia nemocničných oddelení. K tomu by nemalo dôjsť v prípade, že žiarskej nemocnici budú schválené všetky doplnkové programy. "Úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti by mala zostať v dnešnej podobe. Obyvatelia nielen okresu Žiaru nad Hronom, ale aj Banskej Štiavnice a Žarnovice, 120-tisícovej spádovej oblasti, budú mať rovnakú poskytovanú zdravotnú starostlivosť ako doteraz," povedal Antal.



Nemocnica v Žiari nad Hronom zamestnáva vyše 400 ľudí. Podľa Tomáša Kráľa, hovorcu siete nemocníc Svet zdravia, pod ktorú žiarska nemocnica patrí, chce aj po kategorizácii s pomocou doplnkových programov zachovať súčasný rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Celkovo má žiarska nemocnica ambíciu uchádzať sa o 30 doplnkových programov, ktoré podľa Kráľa kopírujú jej aktuálnu štruktúru.



Problém v budúcnosti žiarskej nemocnice nebude podľa predsedu BBSK predstavovať ani jej vlani avizovaný predaj. Sieť ProCare a Svet zdravia sa na predaji nemocnice v Žiari nad Hronom dohodla so spoločnosťou Agel, transakciu, ktorej súčasťou sú aj ďalšie zdravotnícke zariadenia v Banskobystrickom kraji, ešte posudzuje Protimonopolný úrad SR. "Jednajú v absolútnej zhode, vnímam na oboch stranách záujem o to, aby rozsah zdravotnej starostlivosti bol zachovaný," uviedol Lunter.