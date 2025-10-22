< sekcia Regióny
Nemocnica v Žiari Hronom pre obnovu dočasne uzatvorí oba hlavné vstupy

Autor TASR
Žiar nad Hronom 22. októbra (TASR) - V nemocnici v Žiari nad Hronom pre rekonštrukciu priestorov od štvrtka (23. 10.) dočasne uzatvoria oba hlavné vstupy do tohto zdravotníckeho zariadenia. TASR o tom v stredu informovala Jarmila Ševčíková zo spoločnosti Agel SK, pod ktorú žiarska nemocnica patrí.
Dodala, že počas tohto obdobia vstup pre pacientov, zamestnancov aj záchranné zložky presmerujú na bočný vchod. Viesť k nemu bude dočasná navigácia. „Parkovanie pred hlavným vstupom zostáva dočasne uzavreté,“ objasnila.
Nemocnica ubezpečuje, že všetky pracoviská zostávajú v prevádzke a dočasné zmeny sa týkajú výlučne vstupov do budovy. Pripomína, že navigačné tabule a označenia v areáli pomôžu pacientom zorientovať sa. Riaditeľka nemocnice Ľudmila Veselá doplnila, že rekonštrukcia priestorov prinesie zlepšenie prostredia pre pacientov aj personál. Podľa nej si to však vyžaduje dočasné obmedzenia. „Vopred sa ospravedlňujeme za spôsobené komplikácie a ďakujeme všetkým za trpezlivosť a pochopenie,“ uviedla.
Práce sú súčasťou komplexnej modernizácie budovy, ktorá prinesie modernejší urgentný príjem aj novú fasádu budovy. Predpokladané ukončenie projektu je naplánované do konca roka 2025.
