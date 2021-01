Nemocnica v Žiari nad Hronom poskytuje len neodkladnú starostlivosť

Žiar nad Hronom 2. januára (TASR) – Nemocnica v Žiari nad Hronom poskytuje na základe príkazu Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR už len neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Okrem toho v zariadení v krátkom čase už po druhýkrát zvýšili kapacitu lôžok vyhradených pre pacientov s novým koronavírusom. TASR o tom informoval hovorca siete nemocníc Svet Zdravia Tomáš Kráľ.



Ako uviedol Kráľ, do neodkladnej zdravotnej starostlivosti spadá aj onkologická a biologická liečba. „Ostatné plánované výkony sa presúvajú na budúce obdobie,“ poznamenal Kráľ.



Situácia v žiarskej nemocnici je podľa Kráľa stabilizovaná, aj keď počet pacientov s ochorením COVID-19 neklesá. „V očakávaní zhoršeného epidemiologického vývoja nemocnica súčasne posilnila kapacitu pre ďalších COVID pacientov. Celková 'COVID kapacita' je tak už 35 lôžok, z čoho sú tri s umelou pľúcnou ventiláciu. Všetky ostatné sú vybavené prívodom kyslíka, čo je kľúčové pri starostlivosti o pacientov s ochorením COVID-19,“ spresnil Kráľ s tým, že aktuálne je v nemocnici hospitalizovaných 28 pacientov s novým koronavírusom.



Ďalšou zmenou v žiarskej nemocnici je potreba objednania sa pred bezplatným antigénovým testovaním. „Od utorka 5. januára 2021 je potrebné, aby sa každý so záujmom o antigénové testovanie na nemocničnom odberovom mieste na Sládkovičovej 11 najprv objednal cez národný online formulár,“ informoval Kráľ. Formulár je dostupný na webovej stránke old.korona.gov.sk.



Príkaz MZ SR poskytovať len neodkladnú zdravotnú starostlivosť sa týka 43 nemocníc, ktoré sú v zozname subjektov hospodárskej mobilizácie. Príkaz má platiť do 31. januára.