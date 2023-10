Nemocnica v Žiari nad Hronom pozýva na pochod za zdravie

Žiar nad Hronom 16. októbra (TASR) - Symbolickým spoločným výstupom na Šibeničný vrch v Žiari nad Hronom sa do ružového októbra, ktorý sa spája s kampaňami proti rakovine prsníka, zapojí žiarska nemocnica. TASR o tom informovala Jarmila Ševčíková zo skupiny Agel SK, pod ktorú zdravotnícke zariadenie patrí.



"Október je na celom svete mesiacom povedomia o rakovine prsníka. Do kampane Pink október sa zapojila aj naša Nemocnica Agel Žiar nad Hronom. Takýmto spôsobom chceme nielen vyjadriť podporu ženám, ktoré so zákerným ochorením bojujú, ale aj upozorniť na dôležitosť prevencie," uviedol riaditeľ nemocnice Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica Ivan Mokrý.



Podujatie, na ktoré organizátori pozývajú zdravotníkov ale aj širokú verejnosť, sa uskutoční v utorok 17. októbra so začiatkom o 14.30 h pod Šibeničným vrchom.



Rakovina prsníka predstavuje najčastejšiu príčinu smrti na zhubné nádory žien na Slovensku. Včasnej diagnostike môže prispieť každá žena, a to absolvovaním preventívnej prehliadky. "Prevencia je najlepší liek. Jednou z jej foriem je sonografické vyšetrenie prsníkov a mamografické vyšetrenie, ktoré v rámci žiarskej nemocnice ročne absolvuje niekoľko stoviek žien," dodal Mokrý.