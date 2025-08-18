Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nemocnica v Žiari nad Hronom spúšťa do prevádzky nový denzitometer

Nový denzitometer má prispieť k zvýšeniu prevencie a včasnej diagnostiky osteoporózy a metabolických ochorení kostí.

Žiar nad Hronom 18. augusta (TASR) - Nemocnica v Žiari nad Hronom spúšťa do prevádzky nový moderný denzitometer. Zariadenie na meranie hustoty kostí je pacientom k dispozícii v rámci endokrinologickej ambulancie. TASR o tom informovala manažérka komunikácie Agel SK Ivana Holíková.

Nový denzitometer má prispieť k zvýšeniu prevencie a včasnej diagnostiky osteoporózy a metabolických ochorení kostí. Prístroj dokáže odhaliť zníženie hustoty kostného tkaniva už v počiatočných štádiách, keď pacient ešte nepociťuje žiadne príznaky. Včasná diagnostika umožňuje začať liečbu skôr, ako dôjde k závažným komplikáciám, a to napríklad zlomeninám či deformáciám kostí.

„Zavedenie denzitometrického vyšetrenia priamo v našej nemocnici predstavuje výraznú zmenu v dostupnosti tejto diagnostiky pre obyvateľov nášho regiónu. Pacienti už nemusia za týmto vyšetrením cestovať desiatky kilometrov do vzdialených miest, čo je obzvlášť dôležité pre seniorov a imobilných pacientov,“ uviedla regionálna riaditeľka nemocníc Agel Ľudmila Veselá.

Denzitometrické vyšetrenie je prínosné najmä pre ženy po menopauze, pacientov s dlhodobou liečbou kortikoidmi, pacientov s endokrinnými ochoreniami či pre ľudí so zníženou fyzickou aktivitou a vyšším rizikom osteoporózy. Celkové náklady na zakúpenie nového prístroja a úpravu priestorov nemocnice v Žiari nad Hronom predstavovali takmer 61.000 eur.
