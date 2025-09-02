< sekcia Regióny
Nemocnica v Žiari nad Hronom spustila triáž pacientov
Triáž znamená, že zdravotník pri príchode pacienta krátko vyšetrí, zistí jeho momentálny zdravotný stav a rozhodne o jeho zaradení do poradia.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 2. septembra (TASR) - V nemocnici Agel v Žiari nad Hronom sprístupnili pacientom a návštevníkom novú recepciu. Nové moderné priestory sa nachádzajú v nemocničnej časti pri vstupe do budovy. TASR o tom informovala manažérka komunikácie Agel SK Jarmila Ševčíková s tým, že nová recepcia prinesie pacientom väčší komfort, rýchlejší prístup k informáciám a menej presunov v areáli nemocnice.
„Recepcia je navrhnutá tak, aby bola dobre dostupná, prehľadná a umožnila rýchlejšie vybavenie administratívnych záležitostí,“ uviedla regionálna riaditeľka nemocníc Agel Ľudmila Veselá. Súčasťou zrekonštruovaných priestorov je aj nové triážne pracovisko pre pacientov smerujúcich na urgentný príjem.
Triáž znamená, že zdravotník pri príchode pacienta krátko vyšetrí, zistí jeho momentálny zdravotný stav a rozhodne o jeho zaradení do poradia. Tento systém umožňuje, aby pacienti s najvážnejšími ťažkosťami dostali potrebnú pomoc čo najrýchlejšie a zároveň mal každý pacient jasne určený ďalší postup.
„Veríme, že nová recepcia a zavedenie triáže prispejú k väčšiemu pohodliu, bezpečnosti aj k plynulejšej organizácii činností urgentného príjmu. Pre zdravotníkov je to veľká pomoc - vedia lepšie prioritizovať prípady a venovať okamžitú pozornosť tým, ktorí to potrebujú najviac,“ dodala Veselá.
Otvorenie novej recepcie a spustenie triáže je podľa Ševčíkovej súčasťou dlhodobého úsilia nemocnice modernizovať priestory a zlepšovať služby pre pacientov. Cieľom je nielen zvýšiť komfort a bezpečnosť, ale aj priniesť vyšší štandard zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov regiónu.
