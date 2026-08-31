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V Žiari nad Hronom začali s rekonštrukciou oddelenia anestéziológie

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Počas stavebných prác bude oddelenie dočasne premiestnené o poschodie vyššie, do priestorov na prvom poschodí nemocničnej budovy, kde sa donedávna nachádzalo interné oddelenie.

Autor TASR
Žiar nad Hronom 31. augusta (TASR) - V žiarskej nemocnici Agel spúšťajú prvú etapu komplexnej rekonštrukcie oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny. Pre rekonštrukčné práce bude oddelenie približne na tri mesiace dočasne premiestnené o poschodie vyššie. TASR o tom informovala manažérka komunikácie siete nemocníc Agel Jarmila Ševčíková.

Prvá etapa rekonštrukcie oddelenia prinesie podľa Ševčíkovej rozšírenie lôžkovej kapacity o tri lôžka, komplexné stavebné úpravy vrátane búracích prác a rekonštrukcie rozvodov medicínskych plynov, vybudovanie samostatnej kúpeľne pre ležiacich pacientov, klimatizáciu na každej izbe a inštaláciu nového komunikačného systému pacient-sestra. Celková investícia tejto etapy dosahuje 290.000 eur, ktoré nemocnica hradí z vlastných zdrojov.

Počas stavebných prác bude oddelenie dočasne premiestnené o poschodie vyššie, do priestorov na prvom poschodí nemocničnej budovy, kde sa donedávna nachádzalo interné oddelenie. Práce potrvajú približne tri mesiace, po ktorých sa oddelenie vráti do zrekonštruovaných priestorov.
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