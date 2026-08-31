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V Žiari nad Hronom začali s rekonštrukciou oddelenia anestéziológie
Počas stavebných prác bude oddelenie dočasne premiestnené o poschodie vyššie, do priestorov na prvom poschodí nemocničnej budovy, kde sa donedávna nachádzalo interné oddelenie.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 31. augusta (TASR) - V žiarskej nemocnici Agel spúšťajú prvú etapu komplexnej rekonštrukcie oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny. Pre rekonštrukčné práce bude oddelenie približne na tri mesiace dočasne premiestnené o poschodie vyššie. TASR o tom informovala manažérka komunikácie siete nemocníc Agel Jarmila Ševčíková.
Prvá etapa rekonštrukcie oddelenia prinesie podľa Ševčíkovej rozšírenie lôžkovej kapacity o tri lôžka, komplexné stavebné úpravy vrátane búracích prác a rekonštrukcie rozvodov medicínskych plynov, vybudovanie samostatnej kúpeľne pre ležiacich pacientov, klimatizáciu na každej izbe a inštaláciu nového komunikačného systému pacient-sestra. Celková investícia tejto etapy dosahuje 290.000 eur, ktoré nemocnica hradí z vlastných zdrojov.
Počas stavebných prác bude oddelenie dočasne premiestnené o poschodie vyššie, do priestorov na prvom poschodí nemocničnej budovy, kde sa donedávna nachádzalo interné oddelenie. Práce potrvajú približne tri mesiace, po ktorých sa oddelenie vráti do zrekonštruovaných priestorov.
Prvá etapa rekonštrukcie oddelenia prinesie podľa Ševčíkovej rozšírenie lôžkovej kapacity o tri lôžka, komplexné stavebné úpravy vrátane búracích prác a rekonštrukcie rozvodov medicínskych plynov, vybudovanie samostatnej kúpeľne pre ležiacich pacientov, klimatizáciu na každej izbe a inštaláciu nového komunikačného systému pacient-sestra. Celková investícia tejto etapy dosahuje 290.000 eur, ktoré nemocnica hradí z vlastných zdrojov.
Počas stavebných prác bude oddelenie dočasne premiestnené o poschodie vyššie, do priestorov na prvom poschodí nemocničnej budovy, kde sa donedávna nachádzalo interné oddelenie. Práce potrvajú približne tri mesiace, po ktorých sa oddelenie vráti do zrekonštruovaných priestorov.