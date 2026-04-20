Nemocnica v Žiline ako prvá použila nový robotický navigačný systém
Nová generácia systému prináša lekárom možnosť nielen sledovať signály pri zavádzaní skrutiek, ale ich aj ukladať a analyzovať.
Autor TASR
Žilina 20. apríla (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) Žilina ako prvá na území bývalého Česko-Slovenska zaviedla do praxe nový robotický navigačný systém pri operácii chrbtice u detského pacienta. Zákrok realizoval tím oddelenia pediatrickej ortopédie a spondylochirurgie pod vedením primára Juraja Popluhára. Ako informovala hovorkyňa nemocnice Zuzana Fialová, kľúčovými benefitmi systému sú presnosť, efektivita, bezpečnosť, ale aj podrobné zaznamenávanie a spätné vyhodnocovanie údajov z operácie.
Nová generácia systému prináša lekárom možnosť nielen sledovať signály pri zavádzaní skrutiek, ale ich aj ukladať a analyzovať. „Je úspechom, že prvá operácia na Slovensku i v Česku s využitím tohto robotického navigačného systému sa dostáva do našej krajiny len šesť rokov po jeho vývoji v zahraničí a bola vykonaná práve v žilinskej nemocnici. Vynikajúca a ekonomicky dostupná metóda nám umožňuje s presnosťou zaviesť skrutky do chrbtice dieťaťa, a tým zaistiť absolútnu bezpečnosť pri ich zavádzaní,“ vysvetlil Popluhár.
Doplnil, že akustický a svetelný signál pri vytváraní otvoru pre skrutku v stavci je identifikovateľný okamžite v danom momente a nie je možné sa k nemu vrátiť. „Prostredníctvom nového systému majú lekári prístup k údajom o elektrickej vodivosti kostí, ktoré sa merajú pri všetkých operáciách deformít chrbtice s použitím tohto zariadenia. Cenné údaje, ktoré boli predtým po operácii už nedostupné, sú pri novom systéme prístupné, je možné sa k nim vrátiť a umožňujú optimalizáciu algoritmov tohto robotického projektu,“ poznamenal Popluhár.
Podľa jeho slov sa pri operáciách detských pacientov so skoliózou, najmä pri operáciách idiopatických skolióz, do chrbtice zavádza väčší počet skrutiek, pričom každý stavec si vyžaduje individuálne a presné nasmerovanie. „Skrutky sa pritom zavádzajú v blízkosti miechy, čo kladie vysoké nároky na presnosť zákroku. Každý stavec je pri deformite otočený inak, a preto je presnosť kľúčová. Skrutky zavádzame v blízkosti miechy, kde nie je priestor na chybu. Aj vďaka tejto technológii môžeme robiť zákroky ešte bezpečnejšie,“ uzavrel Popluhár.
