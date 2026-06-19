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Nemocnica v Žiline ocenila 21 žien v oblasti ošetrovateľstva
Riaditeľ FNsP Žilina Juraj Kacian poznamenal, že sestry sú neoddeliteľnou súčasťou každého zdravotníckeho tímu.
Autor TASR
Žilina 19. júna (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) Žilina zorganizovala 11. ročník podujatia Sestra roka. Ocenila 21 žien, ktoré pracujú na pozíciách sestra, praktická sestra a manažérka ošetrovateľstva. Dve sestry sa stali súčasťou siene slávy žilinskej nemocnice. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa nemocnice Zuzana Fialová.
Riaditeľ FNsP Žilina Juraj Kacian poznamenal, že sestry sú neoddeliteľnou súčasťou každého zdravotníckeho tímu. „Ich odbornosť, trpezlivosť a ľudský prístup prinášajú pacientom nielen potrebnú zdravotnú starostlivosť, ale aj pocit istoty a podpory. Za ich každodenné nasadenie, zodpovednosť a profesionalitu im patrí moje úprimné poďakovanie a veľký rešpekt,“ uviedol Kacian.
Hovorkyňa nemocnice doplnila, že najviac cien udelili v kategórii Sestra roka, kde si ocenenie prevzalo 13 sestier. „V kategórii praktická sestra získali ocenenie dve sestry a v kategórii manažérka ošetrovateľstva štyri sestry. Do siene slávy sestier žilinskej nemocnice sme uviedli dve ženy - Annu Hvorečnú z oddelenia chirurgie a Danu Obertovú z oddelenia neonatológie,“ priblížila Fialová.
Riaditeľ FNsP Žilina Juraj Kacian poznamenal, že sestry sú neoddeliteľnou súčasťou každého zdravotníckeho tímu. „Ich odbornosť, trpezlivosť a ľudský prístup prinášajú pacientom nielen potrebnú zdravotnú starostlivosť, ale aj pocit istoty a podpory. Za ich každodenné nasadenie, zodpovednosť a profesionalitu im patrí moje úprimné poďakovanie a veľký rešpekt,“ uviedol Kacian.
Hovorkyňa nemocnice doplnila, že najviac cien udelili v kategórii Sestra roka, kde si ocenenie prevzalo 13 sestier. „V kategórii praktická sestra získali ocenenie dve sestry a v kategórii manažérka ošetrovateľstva štyri sestry. Do siene slávy sestier žilinskej nemocnice sme uviedli dve ženy - Annu Hvorečnú z oddelenia chirurgie a Danu Obertovú z oddelenia neonatológie,“ priblížila Fialová.