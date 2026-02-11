< sekcia Regióny
Nemocnica v Žiline spúšťa projekt v oblasti intervenčnej rádiológie
Vedúcim lekárom intervenčnej a neurointervenčnej rádiológie FNsP Žilina je medzinárodne vzdelaný intervenčný a neurointervenčný rádiológ so skúsenosťami zo Slovenska i zahraničia Samuel Hadvig.
Autor TASR
Žilina 11. februára (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) Žilina spúšťa nový projekt v oblasti intervenčnej a neurointervenčnej rádiológie, ktorý rozširuje možnosti diagnostiky a liečby pacientov. Ako TASR informovala hovorkyňa FNsP Žilina Zuzana Fialová, zásadnými benefitmi sú skrátenie diagnostiky a liečby, nižšie riziko komplikácií či rýchlejšia rekonvalescencia.
Intervenčná a neurointervenčná rádiológia je moderný medicínsky odbor založený na miniinvazívnych zákrokoch, pri ktorých sa diagnostika a liečba realizujú pomocou zobrazovacích metód priamo v cievach alebo vo vnútorných orgánoch. Vyznačuje sa úzkou spoluprácou naprieč klinickými špecializáciami a umožňuje riešiť akútne aj plánované stavy s výrazne menšou záťažou pre pacienta. „Tento odbor je v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou modernej nemocnice, pričom zásadným spôsobom zvyšuje kvalitu, bezpečnosť a efektivitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ uviedol riaditeľ FNsP Žilina Juraj Kacian.
Intervenčná a neurointervenčná rádiológia bude postupne rozvíjaná ako multidisciplinárne pracovisko s úzkou spoluprácou s neurológmi a neurochirurgami so zameraním predovšetkým na liečbu pacientov s vaskulárnymi ochoreniami centrálneho nervového systému - ochoreniami mozgu, miechy a ciev a postupne bude rozbiehať viaceré projekty zamerané na liečbu akútnych aj plánovaných stavov. Medzi najvýznamnejšie patria cievne mozgové príhody, prasknuté mozgové aneuryzmy, akútne končatinové ischémie, akútne a pooperačné krvácania, ale aj riešenie komplikácií vzniknutých po chirurgických výkonoch.
Vedúcim lekárom intervenčnej a neurointervenčnej rádiológie FNsP Žilina je medzinárodne vzdelaný intervenčný a neurointervenčný rádiológ so skúsenosťami zo Slovenska i zahraničia Samuel Hadvig. Podľa neho intervenční rádiológovia úzko spolupracujú s oddeleniami ortopédie, úrazovej chirurgie, neurochirurgie, neurológie, urológie či gynekológie. „Našou výhodou je, že z jedného vpichu, najčastejšie v slabine alebo na zápästí, sa dokážeme dostať prakticky do celého tela a cielene vyriešiť konkrétny problém. To výrazne znižuje záťaž pre pacienta,“ spresnil Hadvig.
Doplnil, že súčasťou tímu intervenčnej a neurointervenčnej rádiológie FNsP Žilina sú aktuálne dvaja skúsení intervenční a neurointervenční rádiológovia. V rámci dlhodobej vízie je systematické vzdelávanie a zaúčanie ďalších rádiológov žilinskej nemocnice.
Intervenčná a neurointervenčná rádiológia je moderný medicínsky odbor založený na miniinvazívnych zákrokoch, pri ktorých sa diagnostika a liečba realizujú pomocou zobrazovacích metód priamo v cievach alebo vo vnútorných orgánoch. Vyznačuje sa úzkou spoluprácou naprieč klinickými špecializáciami a umožňuje riešiť akútne aj plánované stavy s výrazne menšou záťažou pre pacienta. „Tento odbor je v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou modernej nemocnice, pričom zásadným spôsobom zvyšuje kvalitu, bezpečnosť a efektivitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ uviedol riaditeľ FNsP Žilina Juraj Kacian.
Intervenčná a neurointervenčná rádiológia bude postupne rozvíjaná ako multidisciplinárne pracovisko s úzkou spoluprácou s neurológmi a neurochirurgami so zameraním predovšetkým na liečbu pacientov s vaskulárnymi ochoreniami centrálneho nervového systému - ochoreniami mozgu, miechy a ciev a postupne bude rozbiehať viaceré projekty zamerané na liečbu akútnych aj plánovaných stavov. Medzi najvýznamnejšie patria cievne mozgové príhody, prasknuté mozgové aneuryzmy, akútne končatinové ischémie, akútne a pooperačné krvácania, ale aj riešenie komplikácií vzniknutých po chirurgických výkonoch.
Vedúcim lekárom intervenčnej a neurointervenčnej rádiológie FNsP Žilina je medzinárodne vzdelaný intervenčný a neurointervenčný rádiológ so skúsenosťami zo Slovenska i zahraničia Samuel Hadvig. Podľa neho intervenční rádiológovia úzko spolupracujú s oddeleniami ortopédie, úrazovej chirurgie, neurochirurgie, neurológie, urológie či gynekológie. „Našou výhodou je, že z jedného vpichu, najčastejšie v slabine alebo na zápästí, sa dokážeme dostať prakticky do celého tela a cielene vyriešiť konkrétny problém. To výrazne znižuje záťaž pre pacienta,“ spresnil Hadvig.
Doplnil, že súčasťou tímu intervenčnej a neurointervenčnej rádiológie FNsP Žilina sú aktuálne dvaja skúsení intervenční a neurointervenční rádiológovia. V rámci dlhodobej vízie je systematické vzdelávanie a zaúčanie ďalších rádiológov žilinskej nemocnice.