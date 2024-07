Nemocnica v Žiline spustila výberové konanie na prenájom stánkov

Žilina 24. júla (TASR) - Predajné stánky v novovzniknutej nákupnej pasáži Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline čakajú na svojich nájomcov. Nemocnica ukončila výberové konanie na prenájom prvého a uchádzači, ktorí majú záujem o prenájom zvyšných predajných objektov môžu ponuky predkladať do 29. júla. TASR o tom informovala hovorkyňa žilinskej FNsP Zuzana Fialová.



Nákupná pasáž pri vstupe do budovy polikliniky nahradila staré predajné stánky, ktoré neboli využívané a zdravotníckemu zariadeniu nepatrili. Nemocnica začala s budovaním novej nákupnej zóny v jarných mesiacoch. "Predmetom predaja bude občerstvenie, mliečne a mäsové výrobky či zelenina a ovocie. Stánky majú výmeru 18 metrov štvorcových, sú napojené na vodu a elektrickú energiu," uviedla hovorkyňa.



Rozhodnutie o tom, čo bude predmetom predaja nemocnica nemá vo svojej kompetencii. Rozhodujúcim kritériom pri vyhodnocovaní predkladaných ponúk je cena. Termín spustenia predaja bude na jednotlivých nájomcoch. Informácie o výberovom konaní sú pre uchádzačov k dispozícii v registri ponúkaného majetku štátu a na webe nemocnice.



Nákupná pasáž žilinskej nemocnice je súčasťou celkovej modernizácie vstupnej časti areálu pre peších. "Zmenou v budúcnosti prejde aj priestor, kde stáli pôvodné stánky. Návrh novej oddychovej zóny nemocnica pripravuje v spolupráci so Strednou priemyselnou školou stavebnou v Žiline," dodala Fialová.