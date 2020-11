Nemocnica v Zlatých Moravciach má 12 pozitívnych zamestnancov

Zlaté Moravce 24. novembra (TASR) - Nemocnica Agel Zlaté Moravce eviduje aktuálne desať pozitívnych a štyroch suspektných pacientov na ochorenie COVID-19. Pozitívne testy malo aj 12 zamestnancov nemocnice, jeden je v povinnej karanténe. Chod nemocnice je zabezpečený, platí však zákaz návštev, informovala poverená riaditeľka nemocnice Nina Horniaková.



Nemocnica reprofilizovala 15 lôžok pre pacientov s pozitívnym testom na ochorenie COVID-19. V areáli nemocnice funguje aj mobilné odberové miesto na bezplatné testovanie širokej verejnosti antigénovými testami. Vstup na odberné miesto je z dôvodu bezpečnosti situovaný mimo hlavného vstupu do nemocnice.



„Vstupuje sa bočným vchodom, ktorý je umiestnený napravo od hlavného vstupu do nemocnice. Bezplatne otestovať sa dá každý pracovný deň od 11.00 do 15.00 h,“ skonštatovala Horniaková. Len za prvý týždeň fungovania vybavili zdravotníci 442 záujemcov o bezplatné antigénové testovanie, 20 z nich malo test pozitívny. Ďalších 150 vzoriek odobrali zdravotníci na PCR test, z nich bolo desať pozitívnych.