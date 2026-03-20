Nemocnica v Zlatých Moravciach obmedzí vjazd vozidiel
Zlaté Moravce 20. marca (TASR) - Nemocnica Agel Zlaté Moravce dočasne obmedzí vjazd vozidiel do areálu nemocnice. Dôvodom obmedzenia sú prebiehajúce rekonštrukčné práce zamerané na vodozádržné opatrenia, ktoré realizuje mesto, informovala riaditeľka nemocnice Nina Horniaková.
Dopravné obmedzenia sa začnú v pondelok 23. marca a potrvajú do konca mája. Obmedzenie sa bude týkať všetkých vozidiel s výnimkou vozidiel rýchlej zdravotnej pomoci, rýchlej lekárskej pomoci a dopravnej zdravotnej služby.
Realizované práce sú podľa slov Horniakovej prínosom pre skvalitnenie prostredia aj infraštruktúry nemocnice a prispejú k zlepšeniu poskytovaných služieb. Nemocnica žiada pacientov a návštevníkov o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a pokynov.
