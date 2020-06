Nemocnica v Zlatých Moravciach opäť povolila návštevy pacientov

Zlaté Moravce 5. júna (TASR) – Nemocnica v Zlatých Moravciach na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR uvoľňuje obmedzenia zákazu návštev. Pacientov tak môžu navštíviť rodinní príslušníci a ich známi za predpokladu dodržania určitých opatrení nemocnice, informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, do ktorej nemocnica patrí. Zákaz návštev platil v zlatomoravskej nemocnici od marca.



Návštevy u hospitalizovaných pacientov sú povolené každý deň v čase od 14.00 do 16.00 h. Každej návšteve musia pri vstupe do nemocnice na triáži zmerať teplotu. V rovnakom čase je možné pripustiť návštevu maximálne dvoch osôb. Výnimky počtu osôb určuje primár oddelenia, prípadne službukonajúci lekár. Osobám s prejavmi akútneho respiračného ochorenia a osobám v karanténe v súvislosti s ochorením COVID-19 sú návštevy v nemocnici zakázané.



Návštevy je nutné prednostne realizovať mimo izieb a v exteriéri. Ak je nutná návšteva na izbe z dôvodu zdravotného stavu pacienta, je možná maximálne na 15 minút. Stále platí povinnosť nosiť rúška, potrebná je dezinfekcia rúk a je nutné zabezpečiť evidenciu každej návštevy pre prípad následného epidemiologického vyšetrovania.