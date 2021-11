Zlatomoravská nemocnica prechádza do mimoriadneho režimu

Zlaté Moravce 25. novembra (TASR) - Nemocnica Agel Zlaté Moravce od štvrtka prechádza do mimoriadneho režimu a poskytuje len neodkladnú ústavnú zdravotnú starostlivosť. Uvedené rozhodnutie reaguje na príkaz ministra zdravotníctva SR a odráža mimoriadne vážnu situáciu vo vývoji pandémie nového koronavírusu na celom Slovensku. „Znamená to úplné zastavenie plánovanej bielej medicíny, zostáva len urgentná medicína a liečba pacientov s ochorením COVID-19,“ potvrdila riaditeľka nemocnice Nina Horniaková.



Aktuálna pandemická situácia sa v regióne za posledné dni zhoršila, pribúdajú noví pacienti s ochorením COVID-19. Pre pacientov s novým koronavírusom nemocnica vyčlenila maximálnu kapacitu lôžok a poskytuje týmto pacientom adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Aktuálne nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť 21 pacientom s novým koronavírusom. Zdravotná starostlivosť je poskytovaná v urgentných prípadoch aj necovidovým pacientom.



Činnosť vakcinačného centra prijaté opatrenia nijakým spôsobom neobmedzili, pre veľký záujem sa dokonca očkovanie rozšírilo o ďalší deň. „Celkovo sme podali vo vakcinačnom mieste už 20.000 dávok proti koronavírusu, 9418 záujemcov bolo zaočkovaných prvou dávkou. Z dôvodu zvýšeného záujmu obyvateľstva sme rozšírili vakcinačný deň aj o štvrtok,“ upozornila Horniaková.



Zlatomoravská nemocnica aktuálne očkuje registrovaných záujemcov v čase od 8.00 do 14.30 h v pondelok, štvrtok a piatok, deti v piatok v čase od 12.00 do 13.00 h. Neregistrovaných záujemcov o očkovanie vybavuje sporadicky v závislosti od možnosti voľných vakcín v daný deň, fyzických síl a personálnych kapacít.