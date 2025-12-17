Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
17. december 2025
Nemocnica v Zlatých Moravciach presťahovala dve oddelenia

Zlaté Moravce 17. decembra (TASR) - Nemocnica v Zlatých Moravciach pripravuje rekonštrukciu priestorov v pavilóne internistických disciplín. Ako informovala, pre plánované stavebné práce bolo nutné dočasne presťahovať oddelenie dlhodobo chorých a lôžkové oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (FBLR) do pavilónu chirurgických disciplín.

Podľa riaditeľky nemocnice Niny Horniakovej je presun nevyhnutý na zabezpečenie kvalitných a bezpečných podmienok pre pacientov aj zdravotnícky personál počas rozsiahlych stavebných prác. „Rekonštrukcia našich priestorov je dôležitým krokom k zlepšeniu komfortu, bezpečnosti a modernizácii zázemia pre pacientov aj zamestnancov,“ skonštatovala Horniaková.

Dočasné presťahovanie oddelení sa podľa jej slov realizovalo tak, aby bol zachovaný plnohodnotný chod a dostupnosť zdravotnej starostlivosti. „O samotnom priebehu a detailoch rekonštrukcie budeme verejnosť čoskoro informovať. Očakávaná doba zotrvania v dočasných priestoroch je do ukončenia rekonštrukcie, približne do 30. júna 2026,“ doplnila riaditeľka nemocnice.
