Nemocnica v Zlatých Moravciach vlani preinvestovala vyše 1 mil. eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Nemocnica minulý rok evidovala 1788 ukončených hospitalizácií.

Autor TASR
Zlaté Moravce 29. januára (TASR) - Nemocnica v Zlatých Moravciach v roku 2025 investovala do svojej modernizácie viac ako jeden milión eur. Ako informovala, väčšina investícií smerovala do nákupu zdravotníckej techniky, rekonštrukcií objektov a modernizácie informačných technológií.

Vybavenie nemocnice vlani doplnili napríklad nový ultrazvukový prístroj, celotelový kostný denzitometer či celotelový spirometrický prístroj s príslušenstvom, ktorý umožní neinvazívnu diagnostiku závažných pľúcnych ochorení. „Pacientom boli počas roka poskytované moderné zákroky s využitím novej laserovej a laparoskopickej techniky i miniinvazívnych postupov, ktoré výrazne skracujú dobu hospitalizácie a podporujú rýchlejšie zotavenie,“ uviedla riaditeľka nemocnice Nina Horniaková.

Ako doplnila, nemocnica minulý rok evidovala 1788 ukončených hospitalizácií. Na operačných sálach vykonala takmer 750 operácií, z ktorých viac ako 97 percent realizovala v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti. „Ambulantných návštev vo všetkých 12 špecializovaných ambulanciách a ďalších pracoviskách, ktoré nemocnica prevádzkuje, bolo 82.000,“ povedala Horniaková.
