Nemocnica v Zlatých Moravciach získala certifikát kvality
Autor TASR
Zlaté Moravce 12. februára (TASR) - Nemocnica Agel Zlaté Moravce získala certifikát kvality Spojenej akreditačnej komisie (SAK). Nemocnica úspešne absolvovala akreditačný audit a splnila požiadavky akreditačných štandardov, informovala riaditeľka nemocnice Nina Horniaková.
Certifikát SAK je platný tri roky, počas ktorých bude nemocnica podrobená pravidelným interným auditom, aby si udržala svoje vysoké štandardy. Audit podrobne skúmal všetky procesy v nemocnici, od klinických postupov až po technické zázemie.
Celý proces prípravy nespočíval len vo vydávaní vnútorných predpisov, ale najmä v zavedení konkrétnych zmien do každodennej praxe. Nemocnica implementovala prísne štandardy pre zvýšenú bezpečnosť pacienta, od bezpečnej identifikácie pacienta, bezpečnosti pri používaní liečivých prípravkov s vyššou mierou rizika, ordinácii a podávaní liečiv až po prevenciu pádov a vzniku dekubitov či hygienu nemocničného prostredia.
Súčasťou plnenia akreditačných štandardov je aj riadenie kvality a bezpečia, transparentné vedenie zdravotnej dokumentácie, pravidelná kontrola zdravotníckej techniky či riadenie ľudských zdrojov.
