Nemocnica v Zlatých Moravciach zrušila covidové oddelenie

Zlaté Moravce 2. mája (TASR) – Nemocnica Agel Zlaté Moravce zrušila covidové oddelenie. Umožnilo jej to výrazné zlepšenie pandemickej situácie a enormný pokles hospitalizácií pacientov s ochorením COVID-19. Vstup do nemocnice nebude pre pacientov a návštevníkov podmienený očkovaním ani testovaním, potvrdila riaditeľka nemocnice Nina Horniaková.



Na každom oddelení zostane vyčlenená izolačná izba pre pacienta, ktorý bude hospitalizovaný s inou primárnou diagnózou ako COVID-19. „Takýto pacient dostane plnú zdravotnú starostlivosť pre danú primárnu diagnózu. Pacienti so základným ochorením COVID-19 budú hospitalizovaní na infekčných oddeleniach a klinikách vyššieho pracoviska,“ uviedla Horniaková.



Návštevy v zlatomoravskej nemocnici sa môžu uskutočniť počas návštevných hodín denne od 14.00 do 16.00 h, so súhlasom primára alebo ošetrujúceho lekára aj mimo návštevných hodín. Každá návšteva alebo sprievod musí mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom. U covidových pacientov sú návštevy naďalej zakázané.



V čase pandémie reprofilizovala nemocnica v Zlatých Moravciach lôžka pre pacientov s novým koronavírusom na oddelení dlhodobo chorých. Celkovo nemocnica hospitalizovala viac ako tri stovky pacientov s ochorením COVID-19 a takmer 500 suspektných pacientov.