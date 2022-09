Nemocnica v Zlatých Moravciach zrušila zákaz návštev pacientov

Zlaté Moravce 30. septembra (TASR) - Nemocnica Agel Zlaté Moravce od pondelka 3. októbra uvoľňuje opatrenia a ruší zákaz návštev pacientov. Umožňuje to zlepšená situácia akútnych respiračných ochorení, najmä chrípky, a nízky nárast chorobnosti v okrese za uplynulý týždeň. Každý z príbuzných však musí dodržať stanovené protiepidemiologické pravidlá, upozornila riaditeľka nemocnice Nina Horniaková.



Návštevy pacientov na lôžkových oddeleniach boli zakázané od začiatku júla. Rozhodnutie vedenia súviselo s odporúčaním Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre, ako aj hlavnej hygieničky skupiny Agel. Návštevy pri pacientoch s ochorením COVID-19 sú naďalej zakázané.



Sprievod a návštevy aktuálne nemocnica povoľuje počas návštevných hodín, a to každý deň vrátane víkendu od 14.00 do 16.00 h. Maximálny počet je jedna osoba na vymedzený čas 15 minút. Je nutné, aby sa návšteva vopred nahlásila službukonajúcemu personálu. Každý návštevník musí mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 alebo FFP3 bez výdychového ventilu a nesmie mať príznaky ochorenia COVID-19.



Zlepšenie pandemickej situácie v regióne dokazujú aj aktuálne čísla pacientov či zamestnancov nemocnice, u ktorých bolo potvrdené ochorenie COVID-19. K dnešnému dňu nemocnica neeviduje žiadneho zamestnanca s týmto ochorením, ošetruje dvoch pozitívne testovaných pacientov a žiadneho neeviduje ako suspektného, potvrdila Horniaková.