Nemocnica v Zlatých Moravciach zrušila zákaz návštev na JIS oddelení
Nemocnica žiada návštevníkov naďalej dodržiavať nariadené pravidlá.
Autor TASR
Zlaté Moravce 14. mája (TASR) - Nemocnica Agel Zlaté Moravce uvoľňuje od štvrtka opatrenia a ruší zákaz návštev platný na JIS oddelení vnútorného lekárstva. Návštevy na tomto akútnom oddelení umožnila zlepšená situácia akútnych respiračných ochorení, hlavne chrípky, a nízky nárast chorobnosti v okrese za sledované obdobie, informovala riaditeľka nemocnice Nina Horniaková.
Rozhodnutím ponechať v uplynulých týždňoch zákaz návštev hospitalizovaných pacientov JIS interného oddelenia reagovala nemocnica na vývoj epidemiologickej situácie v regióne. Jeho cieľom bolo minimalizovať fluktuáciu verejnosti v nemocničnom prostredí a zamedziť tak riziku šírenia infekcií.
Nemocnica žiada návštevníkov naďalej dodržiavať nariadené pravidlá. Návštevy povoľuje v čase návštevných hodín, denne od 14.00 do 16.00 h. Pri lôžku pacienta sa môžu zdržiavať najviac dve osoby, ich návšteva je obmedzená na maximálne 15 minút. Ošetrujúci lekár má právo návštevu limitovať podľa aktuálneho zdravotného stavu pacienta a aktuálnej epidemiologickej situácie.
