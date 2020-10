Zlatomoravská nemocnica bude mať odberové miesto na testovanie

Zlaté Moravce 19. októbra (TASR) – V Nemocnici Agel Zlaté Moravce vznikne mobilné odberové miesto pre testovanie na ochorenie COVID-19. Vyplýva to z rokovania Krízového štábu mesta Zlaté Moravce, ktorý zasadal v pondelok.



Ako informovala radnica, v piatok (16. 10.) a počas uplynulého víkendu pribudlo v okrese Zlaté Moravce spolu 14 pozitívnych prípadov na ochorenie COVID-19. V samotnej nemocnici však momentálne nie je hospitalizovaný ani jeden pacient, u ktorého by bol nový koronavírus diagnostikovaný.



K žiadnym zmenám nedošlo ani v zariadeniach sociálnych služieb v meste. Podľa magistrátu sa v dome opatrovateľskej služby i zariadení opatrovateľskej služby dbá na dodržiavanie všetkých nariadení a opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR.



Dôkladnou dezinfekciou majú v priebehu pondelka prejsť aj priestory mestskej polície, terénnej sociálnej práce a priestory vyhradené pre aktivačných pracovníkov.



„V Materskej škole Kalinčiakova je jedna trieda uzatvorená do 21. októbra, bude tu realizovaná dezinfekcia triedy. Ostatné školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zlaté Moravce sú v plnej prevádzke,“ informoval mestský úrad po zasadnutí krízového štábu.