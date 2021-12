Nemocnica vo Svidníku dočasne obmedzila vstupy do budovy

Svidník 3. decembra (TASR) - Z dôvodu bezpečnostného incidentu v Nemocnici Svet zdravia Svidník na COVID oddelení v piatok 26. novembra, pri ktorom bol napadnutý službukonajúci personál a z dôvodu vážnej epidemiologickej situácie, vedenie nemocnice rozhodlo o dočasnom obmedzení vstupov do a z budovy. TASR o tom informovala PR špecialistka súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Bianka Krejčíová.



Do a z nemocnice sa môžu ľudia dostať cez pohotovostný vstup pri recepcii, ktorý je otvorený nepretržite 24 hodín, sedem dní v týždni. Rovnako cez vstup pri vakcinačnom centre, ktorý je otvorený iba pracovné dni od 5.30 h do 18.30 h a počas víkendov, štátnych sviatkov v čase od 5.30 h do 6.30 h a od 17.30 h do 18.30 h.



Ako ďalej informovala Krejčíová, vakcinačné centrum pri nemocnici Svidník rozširuje vakcinačné dni o jeden deň. Od pondelka (6. 12.) bude otvorené každý pracovný deň od 7.30 h do 11.30 h a od 12.30 h do 14.00 h. V utorok je možné očkovanie detí od 12 do 16 rokov v sprievode zákonného zástupcu.