Nemocnica vo Svidníku predstavila zrekonštruovaný urgentný príjem

Svidník 31. januára (TASR) - V Nemocnici vo Svidníku zrekonštruovali priestory pre akútnych pacientov. Modernizácia zahŕňala priestorové aj prístrojové vybavenie, čím sa výrazne skrátil čas od príchodu pacienta na pracovisko po stanovenie diagnózy a začiatok liečby. Ako pre TASR uviedol riaditeľ nemocnice Penta Hospitals Svidník Marek Pytliak, nemocnica sa stará o spádovú oblasť s viac ako 58.000 obyvateľmi v regióne severovýchodného Slovenska.



Obnovené priestory sú pacientom k dispozícii od začiatku januára. Rekonštrukciu urgentného príjmu v nemocnici realizovali od septembra do decembra minulého roka.



Súčasťou pracoviska sú interná, chirurgická a neurologická ambulancia, doplnené o resuscitačnú miestnosť a expektačné lôžka. Nové vybavenie zahŕňa aj vzduchotechniku na filtráciu vzduchu a klimatizáciu. Resuscitačná miestnosť je určená pre pacientov v kritickom stave a je vybavená ako štandardná operačná sála vrátane operačného stola a lampy.



Expektačné lôžka slúžia na pozorovanie pacientov, ktorých zdravotný stav si vyžaduje neustály dohľad alebo je ich diagnóza nejasná. Na pracovisku je päť takýchto lôžok, z toho jedno v izolačnej izbe pre infekčných pacientov.



Renovovaný urgentný príjem má aj čakáreň s recepciou. Poradie ošetrenia pacientov je po novom založené na manchesterskom triediacom systéme, tzv. triáži. Triediaci pracovník radí pacientov do piatich farebných kategórií podľa naliehavosti ich zdravotného stavu, pričom najvážnejšie prípady riešia zdravotníci okamžite.



"Vďaka tomuto opatreniu a spôsobu kategorizácie pacientov výrazne zvyšujeme šance pacientov so závažným úrazom či ochorením na prežitie a celkové uzdravenie," dodala primárka urgentného príjmu Nemocnice Penta Hospitals Svidník Ingrida Beríková.



Ako uviedol generálny riaditeľ siete Penta Hospitals Slovensko Radoslav Čuha, svidnícka nemocnica bola do pevnej siete urgentných príjmov prvého typu zaradená v decembri 2023 s účinnosťou od 1. januára 2024. "Keďže dovtedy fungovali v nemocnici len ambulancie ústavnej pohotovostnej služby, v prvom rade bolo potrebné vykonať organizačno-procesné zmeny a vytvoriť úplne nové oddelenie s vlastným personálom," uviedol s tým, že preto bolo potrebné pristúpiť aj k rekonštrukcii pôvodných priestorov.



Za prvý rok fungovania urgentného príjmu ošetrili na pracovisku 9050 pacientov, pričom ďalšie tisícky pacientov vyšetrili v rámci ambulancií pohotovostnej služby, ktoré nemocnica prevádzkuje. "Len na urgentnom príjme ošetrili vyše 9000 pacientov, z toho vyše 4000 chirurgických a cez 3000 internistických. Boli tu aj neurologickí pacienti a, samozrejme, deti do 19 rokov v rámci chirurgie. To, že sme dokázali urgent spojiť do jedného priestoru, výrazne urýchľuje diferenciálnu diagnostiku pacienta a jeho liečbu," dodal Pytliak.



Komplexná rekonštrukcia priestorov bola financovaná z vlastných zdrojov a celkové náklady sa vyšplhali na približne 350.000 eur. Ďalších 50.000 eur plánujú investovať do obnovy cestnej komunikácie, ktorá vedie k urgentnému príjmu.