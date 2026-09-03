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Nemocnica vo V. Krtíši chce využiť peniaze na kotol, cestu i strechu
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš získala 100.000 eur na modernizáciu materiálno-technického vybavenia.
Autor TASR
Veľký Krtíš 3. septembra (TASR) - Nemocnica vo Veľkom Krtíši plánuje schválené peniaze od vlády využiť napríklad na nový kotol na teplú vodu, na príjazdovú cestu do zariadenia i na strešnú krytinu nad ambulantnou časťou. Informovala o tom riaditeľka Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Veľký Krtíš Marcela Dekrétová.
Spresnila, že potrebujú veľa finančných prostriedkov, pretože nemocnica je stará. V zlom stave je podľa nej aj príjazdová cesta. „Potrebujeme zariadiť aj niektoré izby, pre našich pacientov je to prvoradé,“ objasnila.
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš získala 100.000 eur na modernizáciu materiálno-technického vybavenia. Vyplýva to z uznesenia, ktoré na svojom augustovom výjazdovom rokovaní v Hliníku nad Hronom v okrese Žiar nad Hronom prijala vláda.
Pre mesto Veľký Krtíš vyčlenila 50.000 eur na revitalizáciu vonkajšieho areálu kultúrneho domu. Týchto peňazí sa však primátor mesta Dalibor Surkoš zriekol v prospech nemocnice. „Vnímam to veľmi pozitívne a prekvapilo ma to. Sme však radi,“ podotkla. Primátor povedal, že aj Veľký Krtíš ako každé iné mesto potrebuje peniaze na fungovanie, nemocnica však slúži nielen miestnym obyvateľom, ale aj celému okresu.
Vláda na výjazdovom rokovaní vyčlenila viac ako 3,3 milióna eur pre obce i subjekty v okresoch stredného Slovenska a širšom regióne Pohronia a Hontu. V rámci Veľkokrtíšskeho okresu dostane napríklad Modrý Kameň 6000 eur na rekonštrukciu centrálnej zóny mesta. Slovenské národné múzeum dostane 10.000 eur pre hrad Modrý Kameň, a to na obstaranie interaktívnych expozičných prvkov, edukačných pomôcok a modernizáciu tvorivých dielní. Cieľom je zvýšiť atraktivitu hradu pre deti a rodiny v Múzeu bábkarských kultúr a hračiek.
Spresnila, že potrebujú veľa finančných prostriedkov, pretože nemocnica je stará. V zlom stave je podľa nej aj príjazdová cesta. „Potrebujeme zariadiť aj niektoré izby, pre našich pacientov je to prvoradé,“ objasnila.
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš získala 100.000 eur na modernizáciu materiálno-technického vybavenia. Vyplýva to z uznesenia, ktoré na svojom augustovom výjazdovom rokovaní v Hliníku nad Hronom v okrese Žiar nad Hronom prijala vláda.
Pre mesto Veľký Krtíš vyčlenila 50.000 eur na revitalizáciu vonkajšieho areálu kultúrneho domu. Týchto peňazí sa však primátor mesta Dalibor Surkoš zriekol v prospech nemocnice. „Vnímam to veľmi pozitívne a prekvapilo ma to. Sme však radi,“ podotkla. Primátor povedal, že aj Veľký Krtíš ako každé iné mesto potrebuje peniaze na fungovanie, nemocnica však slúži nielen miestnym obyvateľom, ale aj celému okresu.
Vláda na výjazdovom rokovaní vyčlenila viac ako 3,3 milióna eur pre obce i subjekty v okresoch stredného Slovenska a širšom regióne Pohronia a Hontu. V rámci Veľkokrtíšskeho okresu dostane napríklad Modrý Kameň 6000 eur na rekonštrukciu centrálnej zóny mesta. Slovenské národné múzeum dostane 10.000 eur pre hrad Modrý Kameň, a to na obstaranie interaktívnych expozičných prvkov, edukačných pomôcok a modernizáciu tvorivých dielní. Cieľom je zvýšiť atraktivitu hradu pre deti a rodiny v Múzeu bábkarských kultúr a hračiek.