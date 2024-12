Nemocnica vo Veľkom Krtíši bude počas Vianoc fungovať bez obmedzenia

Veľký Krtíš 17. decembra (TASR) - Nemocnica vo Veľkom Krtíši, všetky jej oddelenia budú počas Vianoc fungovať bez obmedzenia. Pacientov, ktorým to zdravotný stav dovolí, pustia na sviatky do domáceho liečenia. TASR o tom informovala riaditeľka Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Veľký Krtíš Marcela Dekrétová.



Dodala, že zamestnanci budú pracovať v nepretržitej prevádzke na zmeny a o ľudí sa tak postarajú. "Na oddeleniach je vianočná výzdoba, 24. decembra majú pacienti a aj zamestnanci na obed opekance. Na večeru budú mať kapustnicu a šalát s vyprážanou rybou," objasnila. Podľa nej sa to však netýka tých, ktorí majú diétu.



Aj keď nie každý má príbuzného alebo nemôže odísť na Vianoce domov, služby psychológov zatiaľ v nemocnici nevyužívali. "Niektorí zamestnanci si budú čerpať dovolenku v budúcom roku, robia tak však aj počas celého roka," zdôraznila. Ako ďalej uviedla, v tomto zdravotníckom zariadení vo Veľkom Krtíši nedal výpoveď žiadny lekár. "Samozrejme, táto situácia je vážna," podotkla.



V zdravotníckych zariadeniach v sieti Agel, pod ktorú patria aj niektoré nemocnice v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK), zaznamenali počet výpovedí v jednotkách. Uviedla to zástupkyňa hovorcu spoločnosti Agel Jarmila Ševčíková. Podľa nej to je pod jedno percento zamestnancov a aj tie už postupne sťahujú. "Výpovede zo služieb neevidujeme. Preto môžeme pacientov ubezpečiť, že zdravotná starostlivosť v našich zariadeniach je naďalej poskytovaná v štandardnom režime," poznamenala.



Do siete Agel patria v BBSK nemocnice vo Zvolene, v Žiari nad Hronom, v Banskej Štiavnici, v Krupine i Mammacentrum sv. Agáty v Banskej Bystrici.