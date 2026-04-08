Nemocnica vo Veľkom Krtíši čelí zvyšujúcim sa prevádzkovým nákladom
Najvýraznejší vplyv má situácia na dopravu.
Autor TASR
Veľký Krtíš 8. apríla (TASR) - Pre aktuálny svetový konflikt a napätie na Blízkom východe zatiaľ pacienti výrazné zmeny necítia, Všeobecná nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš však čelí zvyšujúcim sa prevádzkovým nákladom. TASR o tom informovala jej riaditeľka Marcela Dekrétová s tým, že najvýraznejší vplyv má situácia na dopravu.
Spresnila, že prevozy pacientov, logistika či spolupráca s externými službami sú priamo závislé od cien palív. Každé zvýšenie cien pohonných hmôt sa podľa nej premieta do nákladov na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti. „Snažíme sa však optimalizovať procesy tak, aby pacienti nepocítili žiadne obmedzenia,“ objasnila.
Ako ďalej uviedla, vyššie náklady sa prejavujú aj pri zásobovaní. Nemocnica je závislá od pravidelných dodávok liekov, zdravotníckeho materiálu či potravín. „Drahšia doprava tak zvyšuje celkové výdavky, ktoré musia byť pokryté z už napätého rozpočtu, ktoré nie je vždy možné okamžite kompenzovať,“ zdôraznila a podotkla, že situácia sa dotýka aj zdravotníckeho personálu. V regióne, akým je okres Veľký Krtíš, mnohí zamestnanci podľa nej dochádzajú do práce z okolitých obcí. „Rast cien palív pre nich znamená vyššie osobné náklady, čo môže do budúcna ovplyvniť stabilitu pracovnej sily,“ reagovala riaditeľka.
Potvrdila, že zdravotná starostlivosť je v súčasnosti vo Veľkom Krtíši zabezpečená v plnom rozsahu a jej dostupnosť nie je ohrozená. „Aj napriek rastúcim nákladom robíme všetko pre to, aby sme udržali kvalitu služieb,“ spomenula. Ak by však podľa Dekrétovej vysoké ceny pohonných látok pretrvávali dlhodobo, regionálne nemocnice môžu byť pod ešte väčším tlakom. Doplnila, že riešením by mohlo byť zvýšenie financovania zo strany štátu. „Vývoj na globálnych trhoch tak opäť ukazuje, že aj udalosti vzdialené tisíce kilometrov môžu mať priamy vplyv na každodenný život ľudí, vrátane dostupnosti zdravotnej starostlivosti v menších regiónoch Slovenska,“ ukončila.
Spresnila, že prevozy pacientov, logistika či spolupráca s externými službami sú priamo závislé od cien palív. Každé zvýšenie cien pohonných hmôt sa podľa nej premieta do nákladov na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti. „Snažíme sa však optimalizovať procesy tak, aby pacienti nepocítili žiadne obmedzenia,“ objasnila.
Ako ďalej uviedla, vyššie náklady sa prejavujú aj pri zásobovaní. Nemocnica je závislá od pravidelných dodávok liekov, zdravotníckeho materiálu či potravín. „Drahšia doprava tak zvyšuje celkové výdavky, ktoré musia byť pokryté z už napätého rozpočtu, ktoré nie je vždy možné okamžite kompenzovať,“ zdôraznila a podotkla, že situácia sa dotýka aj zdravotníckeho personálu. V regióne, akým je okres Veľký Krtíš, mnohí zamestnanci podľa nej dochádzajú do práce z okolitých obcí. „Rast cien palív pre nich znamená vyššie osobné náklady, čo môže do budúcna ovplyvniť stabilitu pracovnej sily,“ reagovala riaditeľka.
Potvrdila, že zdravotná starostlivosť je v súčasnosti vo Veľkom Krtíši zabezpečená v plnom rozsahu a jej dostupnosť nie je ohrozená. „Aj napriek rastúcim nákladom robíme všetko pre to, aby sme udržali kvalitu služieb,“ spomenula. Ak by však podľa Dekrétovej vysoké ceny pohonných látok pretrvávali dlhodobo, regionálne nemocnice môžu byť pod ešte väčším tlakom. Doplnila, že riešením by mohlo byť zvýšenie financovania zo strany štátu. „Vývoj na globálnych trhoch tak opäť ukazuje, že aj udalosti vzdialené tisíce kilometrov môžu mať priamy vplyv na každodenný život ľudí, vrátane dostupnosti zdravotnej starostlivosti v menších regiónoch Slovenska,“ ukončila.