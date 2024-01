Nemocnica vo Veľkom Krtíši hodnotí rok 2023 ako úspešný

Veľký Krtíš 23. januára (TASR) - Pre nemocnicu vo Veľkom Krtíši bol rok 2023 úspešný. Pre zlepšenie zdravotnej starostlivosti začala s rekonštrukciou polikliniky i lôžkových oddelení. Pre TASR to uviedla riaditeľka Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Veľký Krtíš Marcela Dekrétová.



Dodala, že obnovili aj vozový park dopravnej zdravotnej služby. "Podarilo sa nám kúpiť zdravotnícke prístroje. Sú to dva EKG prístroje, jeden anestéziologický a jedno sanitné motorové vozidlo," objasnila s tým, že začali aj s obnovou zariadení jednotlivých lôžkových oddelení. Nakúpili postele, invalidné vozíky i časti nábytku. Podľa riaditeľky je to z vlastných zdrojov. "Máme za sebou aj úspešné rokovania so zdravotnými poisťovňami za minulý rok, v novom nás však čakajú ďalšie stretnutia," spresnila.



Dekrétová poznamenala, že zdravotnícke zariadenie stále bojuje s finančnými záväzkami. "Snažíme sa však zo všetkých síl udržať nemocnicu na takej úrovni, aká bola doteraz. Na prvom mieste zostáva poskytovanie kvalitnej starostlivosti," doplnila. Priblížila, že vlani sa jej nepodarilo naplniť normatív zabezpečenia personálu zdravotníckych pracovníkov. "Uvedený nedostatok je dlhodobým problémom nielen nášho zdravotníckeho zariadenia, je celoslovenský. Na každom pracovisku by som privítala nových lekárov," potvrdila.



Podľa nej v minulom roku otvorili oddelenie pre samoplatcov. Poskytujú v ňom 24-hodinovú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť. Zariadenie je určené pre klientov z domáceho prostredia a čakateľov na umiestnenie do zariadení sociálnych služieb. "Pomáhame tiež s krátkodobými pobytmi v prípade, ak sa príbuzní nemôžu z rôznych dôvodov starať o svojho blízkeho," vysvetlila. Novinkou v nemocnici je aj to, že prijali pediatričku.