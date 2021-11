Nemocnica vo Veľkom Krtíši má 17 covidových pacientov

Veľký Krtíš 12. novembra (TASR) – Nemocnica vo Veľkom Krtíši má v súčasnosti hospitalizovaných 17 pacientov s ochorením COVID-19. Pre TASR to v piatok uviedla riaditeľka Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Veľký Krtíš Marcela Dekrétová.



Ako dodala, v karanténe sú dvaja zdravotnícki pracovníci a návštevy pacientov sú zakázané. „Naša nemocnica zatiaľ pandemickú situáciu zvláda a to vďaka viacerým organizačným opatreniam a zaočkovanosti zdravotníckych pracovníkov,“ spomenula. „Máme dostatočný počet neobsadených lôžok pre pacientov s novým koronavírusom, čo sa však môže zmeniť v priebehu pár minút,“ ukončila riaditeľka.



Od pondelka 8. novembra je okres Veľký Krtíš v treťom stupni ohrozenia, ktorý zodpovedá čiernej farbe. Rovnako to bude aj od pondelka 15. novembra. Vláda SR na svojom stredajšom (10.11.) rokovaní schválila v rámci COVID automatu rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti.