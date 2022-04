Nemocnica vo Veľkom Krtíši má 18 pacientov s novým koronavírusom

Veľký Krtíš 4. apríla (TASR) – Nemocnica vo Veľkom Krtíši má v súčasnosti 18 hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19, z toho jeden je na umelej pľúcnej ventilácii. Pre TASR to v pondelok uviedla riaditeľka Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Veľký Krtíš Marcela Dekrétová.



Pripomenula, že v tomto zdravotníckom zariadení zatiaľ ošetrili troch ukrajinských pacientov. Z nich jedno dieťa bolo na pediatrickom oddelení. Podľa riaditeľky to však nebolo vážne a situácia v nemocnici je pokojná, bez vážnejších problémov.



Ako ďalej spomenula, ministerstvo zdravotníctva, Banskobystrický samosprávny kraj a Okresný úrad vo Veľkom Krtíši požiadala o ukrajinských lekárov. Ak by ich totiž mali k dispozícii, alebo by vedeli o niekom, kto by chcel v nemocnici ordinovať, môžu im poskytnúť pracovné miesto. „Zdravotných sestier momentálne máme dosť. Žiadala som aspoň piatich lekárov,“ zdôraznila.



Podotkla tiež, že koncom marca sa nemocnici podarilo zamestnať jednu ukrajinskú lekárku na interné oddelenie. „Vybavovala som aj materskú školu pre jej syna, nakoniec sa však vracala naspäť na Ukrajinu za manželom,“ konštatovala.