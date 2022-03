Nemocnica vo Veľkom Krtíši má 21 pacientov s novým koronavírusom

Veľký Krtíš 15. marca (TASR) – Nemocnica vo Veľkom Krtíši má v súčasnosti hospitalizovaných 21 pacientov s ochorením COVID-19. Pre TASR to v utorok uviedla riaditeľka Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Veľký Krtíš Marcela Dekrétová.



Ako dodala, z tohto počtu sú dvaja pacienti pripojení na umelú pľúcnu ventiláciu. Spomenula tiež, že nemocnica eviduje veľkú časť personálu s novým koronavírusom. „Niektorí si čerpajú dovolenky, iní sú práceneschopní. Každý deň mi hlásia pozitívnych zamestnancov, čo nie je veľmi dobré,“ konštatovala.



Pripomenula, že veľkokrtíšske zdravotnícke zariadenie by privítalo lekárov z Ukrajiny, ktorí utekajú zo svojej krajiny pred vojnou. „Ubytovanie môžeme ponúknuť len dočasne, pretože nemáme možnosti, niečo by sme však spolu vyriešili,“ poznamenala s tým, že o lekárov žiadala Ministerstvo zdravotníctva SR a aj Banskobystrický samosprávny kraj. Riaditeľka by ich potrebovala na interné, chirurgické a aj pediatrické oddelenie.



O očkovanie proti ochoreniu COVID-19 podľa nej nie je v súčasnosti záujem. „Očkujeme len jeden deň v týždni. Najbližšie, v stredu (16. 3.), budeme mať 24 ľudí, čo je veľmi málo,“ uzavrela Dekrétová.