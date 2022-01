Nemocnica vo Veľkom Krtíši má troch pacientov s novým koronavírusom

Veľký Krtíš 28. januára (TASR) – Nemocnica vo Veľkom Krtíši má v súčasnosti hospitalizovaných troch pacientov s ochorením COVID-19. Pre TASR to v piatok uviedla riaditeľka Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Veľký Krtíš Marcela Dekrétová.



"Je to veľmi dobré číslo a, samozrejme, pre variant omikron sme pripravení aj na väčší nápor pacientov," dodala s tým, že na oddelení pre ľudí s novým koronavírusom pripravili väčší počet kyslíkov. Pripomenula tiež, že návštevy pacientov sú aj naďalej zakázané. Momentálne podľa nej nie je žiadny pracovník nemocnice práceneschopný.



Ako doplnila, proti ochoreniu COVID-19 v nemocnici aj naďalej očkujú. "Je to bez problémov, ani v čakárni už nemáme veľký počet ľudí, ktorí naň čakajú," uzavrela Dekrétová.