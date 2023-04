Veľký Krtíš 19. apríla (TASR) – Nemocnica vo Veľkom Krtíši nebude rušiť žiadne svoje oddelenia. Ministerstvo zdravotníctva jej schválilo doplnkové programy, o ktoré žiadala v rámci podmienenej kategorizácie nemocničnej siete. TASR o tom informovala riaditeľka Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Veľký Krtíš Marcela Dekrétová.



Uviedla, že zdravotnícke zariadenie žiadalo o 12 doplnkových programov a rezort zdravotníctva mu schválil desať. "Nie je to však žiadny problém, pretože tie dva sú pod iným programom a viac-menej sú spoločné. Nebudeme žiadať o prehodnotenie, som spokojná," povedala riaditeľka.



Rezort vo svojom aprílovom stanovisku pre TASR podotkol, že zástupcovia MZ prerokovali s jednotlivými nemocnicami ich požiadavky na doplnkové programy, o ktoré požiadali. Podľa neho ministerstvo začiatkom apríla predstavilo zástupcom Združenia samosprávnych krajov SK8 ďalšiu fázu optimalizácie siete nemocníc. Týka sa doplnkových medicínskych programov, ktoré rezort nemocniciam schválil.



Nemocnica vo Veľkom Krtíši bola v rámci podmienenej kategorizácie nemocničnej siete zaradená medzi nemocnice prvej úrovne. Znamenalo to umiestnenie oddelenia dlhodobo chorých, rehabilitácie a špecializovaných ambulancií. Jej vedenie však žiadalo o to, aby ostali aj ďalšie oddelenia. Sú to napríklad chirurgia, úrazová chirurgia, oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, oddelenie vnútorného lekárstva a pediatria.