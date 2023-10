Nemocnica vo Veľkom Krtíši potrebuje špecialistov na každé oddelenie

Veľký Krtíš 19. októbra (TASR) - Do nemocnice vo Veľkom Krtíši v súčasnosti lekári prichádzajú, zdravotníkov so špecializáciou by však potrebovali na každé oddelenie. TASR to potvrdila riaditeľka Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Veľký Krtíš Marcela Dekrétová.



Ako ďalej uviedla, v každej nemocnici chýbajú hlavne špecialisti. Dodala, že lekári z Ukrajiny musia na Slovensku robiť doplňujúce skúšky. Takýchto lekárov majú vo veľkokrtíšskom zdravotníckom zariadení troch. "Sestier máme zatiaľ dostatok, to sa však vie veľmi rýchlo zmeniť, niektoré idú na materskú dovolenku," objasnila s tým, že v súčasnosti neeviduje žiadnych mladých lekárov po škole. Podľa jej slov idú do väčších miest a nemocníc. "Záleží hlavne na meste, čo im môže ponúknuť, týka sa to aj spoločenských a športových aktivít," objasnila.



Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) vo Veľkom Krtíši v tomto roku otvoril krajskú kardiologickú ambulanciu. Čo sa týka špecializácií, v porovnaní s minimálnou sieťou zdravotnej starostlivosti sú v tomto okrese najviac nedostatkoví diabetológovia, neurológovia pre dospelých i oftalmológovia. Hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková poznamenala, že sú to aj ortopédi, pediatri a všeobecní lekári pre dospelých. "Plánujeme otvoriť pediatrickú ambulanciu a všeobecnú ambulanciu pre dospelých, podmienené to však je získaním lekára," spresnila.



Podľa jej slov sa kraj snaží lekárov do regiónov získavať cez projekt vlastných ambulancií. "Motivujeme ich odbremenením od administratívy, platovými podmienkami a kompletne vybavenou ambulanciou," vysvetlila s tým, že pediatrov oslovujú aj prostredníctvom finančného bonusu k platu rezidenta.



V rozpočte BBSK vyčlenili prostriedky, aby počas trvania pediatrického programu poskytli záujemcom bonus 1000 eur mesačne. Podmienkou je, aby absolvovali program v niektorej z nemocníc v kraji. Zaviazať sa tiež majú, že minimálne štyri roky budú pôsobiť v krajskej ambulancii vo vopred dohodnutom regióne. V súčasnosti má BBSK schválený rozpočet na šesť takýchto rezidentov. "Financie sme zvýšili aj v rámci všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií na rozvoj a podporu zdravotníctva v kraji, bolo to na 200.000 eur," povedala hovorkyňa.