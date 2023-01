Nemocnica vo Veľkom Krtíši požiadala o 16 doplnkových programov

Veľký Krtíš 30. januára (TASR) – Nemocnica vo Veľkom Krtíši, ktorá bola v rámci podmienenej kategorizácie nemocničnej siete zaradená medzi nemocnice prvej úrovne, požiadala o 16 doplnkových programov. V prípade ich schválenia by tak nezrušili žiadne jej oddelenia. TASR to potvrdila riaditeľka Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Veľký Krtíš Marcela Dekrétová.



Nemocnicu na juhu stredného Slovenska v piatok (27. 1.) navštívil predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter. "Stretol sa aj s vedúcimi pracovníkmi nemocnice. Porozprávali sa o jej neistote i finančných problémoch," spresnila. "Riaditeľka nás okrem iného informovala o tom, že nemocnica vykoná 1300 operácií ročne, v tomto mesiaci ich bolo približne sto," podotkol predseda BBSK.



Dekrétová pripomenula, že zaradenie do siete nemocníc prvej úrovne znamená umiestnenie oddelenia dlhodobo chorých, rehabilitácie a špecializovaných ambulancií. Žiadali však o to, aby ostali aj ďalšie oddelenia. Sú to napríklad chirurgia, úrazová chirurgia, oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, oddelenie vnútorného lekárstva a pediatria.



Ministerstvo zdravotníctva vo svojom stanovisku pre TASR zdôraznilo, že predstavilo prvú fázu predbežnej kategorizácie. Uvádza, že aktuálne pripravujú druhú, ktorá sa týka doplnkových programov. "Kritériá pre kategorizáciu doplnkových programov vychádzajú z práce viac ako 400 klinických odborníkov a sú verejne známe," konštatuje. Ak sa podľa ministerstva nemocnica uchádza o doplnkové programy a spĺňa kvalitatívne kritériá ako materiálne vybavenie, personálne vybavenie či počet zákrokov v danej oblasti, nevidia dôvod ich nekategorizovať. "V žiadnom prípade nie je zmyslom reformy nemocníc zatvárať dobre fungujúce oddelenia," uzatvára.