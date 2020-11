Nemocnica vo Vranove nad Topľou je pre COVID-19 zahnaná do kúta

Vranov nad Topľou 18. novembra (TASR) – Nemocnica vo Vranove nad Topľou je pre aktuálnu epidemiologickú situáciu v okrese "zahnaná do kúta", zariadeniu hrozí jeho uzatvorenie. Povedal to pre médiá riaditeľ nemocnice Eugen Lešo. Nepriaznivá situácia podľa neho súvisí jednak s kapacitnými možnosťami zariadenia, problémom sú aj chýbajúci zdravotníci.



"Už sme zahnaní v kúte. Naozaj nám hrozí zatvorenie prevádzky a možno aj zatvorenie nemocnice, keď to takto bude pokračovať ďalej," uviedol riaditeľ.



Ako vysvetlil, nemocnica vyčlenila celú kapacitu interného oddelenia pre pacientov s ochorením COVID-19. Transformáciu na COVID-19 ambulanciu podstúpila aj gynekologická ambulancia. "Tí ľudia sú unavení, boja sa, boja sa o svoje rodiny. Odmietajú prísť do práce, využívajú karanténu. Keď len trošku môžu, utečú, sú aj takí," povedal na margo chýbajúcich zdravotníkov s tým, že aj oni sú "obyčajní ľudia, ktorí sa toho boja".



Ako dodal, situácia v okrese sa nezlepšuje. "Keď ľudia nebudú dodržiavať všetky veci, ktoré budú nariadené, tak sa to bude zhoršovať," uzavrel.



Nemocnica vo Vranove nad Topľou aktuálne ponúka testovanie antigénovými testami v pracovných dňoch štyri hodiny popoludní. Od budúceho týždňa budú odbery realizovať počas plných ôsmich hodín.