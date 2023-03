Nemocnica vo Zvolene chce postaviť nový pavilón päťpodlažnej chirurgie

Zvolen 7. marca (TASR) – Zvolenská nemocnica chce z plánu obnovy postaviť vo svojom areáli nový pavilón päťpodlažnej chirurgie. Zároveň pripravuje rodinné izby na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. TASR o tom v utorok informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



Riaditeľka zvolenskej nemocnice Ľudmila Veselá poznamenala, že takáto investícia znamená možnosť ďalšieho rozvoja nosných chirurgických oddelení. Sú to chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, úrazová chirurgia a ortopédia. "Zvýšenie počtu lôžok nám umožní naplniť všetky požiadavky kladené na nemocnicu druhej úrovne," konštatovala.



Hovorkyňa pripomenula, že budova by mala spĺňať najprísnejšie kritéria po stavebnej, prevádzkovej a logistickej stránke. Podľa hovorkyne by to mal byť moderný pavilón z pohľadu pohybu a presunu pacientov, logistiky i manažmentu pacienta. "V nadväznosti na existujúcu chirurgickú časť vznikne jeden funkčný, moderný, prepojený celok s interdisciplinárnou komplexnosťou," podotkla.



Ako dodala, pre pacientov projekt prinesie aj 60 úplne nových lôžok i niekoľko obnovených. Súčasťou sú aj nové operačné sály a recepcia. "Pribudnú aj zdravotnícka technika, zariadenie a vybavenie," uviedla. Podľa Pavlikovej sa nemocnica uchádza o finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti v celkovej hodnote 34.335.000 eur s DPH. Cieľom rozvojového plánu je rozšírenie spektra a rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.



Zvolenská nemocnica je jednou z ôsmich nemocníc, ktoré majú získať peniaze z plánu obnovy na veľké investičné projekty. Dočasne poverený premiér Eduard Heger, ktorý aktuálne riadi aj rezort zdravotníctva, však avizoval, že výsledky výzvy dá preveriť. Asociácia nemocníc Slovenska spochybňovanie odmieta. Chce sa obrátiť na Európsku komisiu, aby dohliadla na transparentnosť.