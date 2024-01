Nemocnica vo Zvolene hodnotí rok 2023 ako úspešný

Zvolen 10. januára (TASR) - Pre nemocnicu vo Zvolene bol rok 2023 rýchly, turbulentný a úspešný. Medzi najvýznamnejšie udalosti radí rozšírenie poskytovania zdravotnej starostlivosti o prevádzku bývalej železničnej polikliniky. TASR to potvrdila Eva Peterová, hovorkyňa spoločnosti Agel SK, pod ktorú táto nemocnica patrí.



Dodala, že jej súčasťou je od polovice minulého roka. V tomto roku chcú presťahovať celú jej prevádzku do priestorov nemocnice. Úspešný bol podľa nej aj projekt rozvoja lôžkovej starostlivosti v odboroch ortopédia a úrazová chirurgia. "Naplno sa rozbehol po získaní zmlúv so všetkými zdravotnými poisťovňami od marca roku 2023 a do konca roka špecialisti implantovali 245 endoprotéz bedrových kĺbov, kolena, členku a ramena," objasnila s tým, že v tomto roku chcú zdvojnásobiť počet pacientov.



Pre región je významným projektom podľa nemocnice aj obnova pôrodnice, otvoriť ju plánujú v najbližších týždňoch. Posledná fáza prác sa začala koncom marca minulého roka. Obnovili pôrodné boxy a operačnú sálu na cisárske rezy. Vybudovali aj štyri samostatné pôrodné izby. Tie podľa nemocnice zabezpečia intimitu a poskytnú komfort rodičke počas všetkých pôrodných dôb.



Nemocnica sa v tomto roku pripravuje na výstavbu nového pavilónu chirurgických odborov, ktorý budú financovať z plánu obnovy. "Prípravná fáza vlani pozostávala z búracích prác v areáli nemocnice, čím vznikol priestor na novú výstavbu," spresnila Peterová. Prístavba musí byť odovzdaná do užívania v roku 2026. Súčasťou projektu je aj výmena ťažkej zobrazovacej techniky a vybavenie v nových operačných sálach.



Všetky priestory podľa nemocnice rekonštruujú v rámci investičných možností a je to počas jej prevádzky. "Postupne vymieňame lôžka, vybavenie izieb pre pacientov a obnovujeme spoločné priestory. Je to však dlhodobý proces, ktorý ovplyvňuje množstvo faktorov," poznamenala. Sú to napríklad spôsob financovania nemocnice, dispozičné možnosti a v období po pandémii nového koronavírusu aj dostupnosť služieb a tovarov.