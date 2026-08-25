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Nemocnica vykonala unikátnu liečbu karcinómu prostaty
Karcinóm prostaty je druhým najčastejším nádorovým ochorením u mužov.
Autor TASR
Bratislava 25. augusta (TASR) - Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB), pracovisko urologického oddelenia v Nemocnici akad. L. Dérera na Kramároch, prvýkrát na Slovensku vykonala unikátnu liečbu karcinómu prostaty pomocou inovatívnej metódy TMA (cielená mikrovlnná ablácia - Targeted Microwave Ablation). TASR o tom informovala hovorkyňa UNB Eva Kliská.
„Za posledné dva roky sme v našej nemocnici obnovili prístrojové vybavenie v hodnote miliónov eur. Aj vďaka prostriedkom z Európskej únie sú naše pracoviská vybavené najmodernejším prístrojmi, ktoré majú svoju nezastupiteľnú úlohu v liečbe pacientov a dokážu zachraňovať ľudské životy. Jednou z mojich priorít je i naďalej zabezpečovať našim pacientom najmodernejšiu liečbu, porovnateľnú s liečbou na medzinárodnej úrovni,“ povedal riaditeľ UNB Alexander Mayer.
So zavedením tejto metódy prišli lekárom urologického oddelenia na Kramároch pomôcť Eduard Baco z Urologickej kliniky Univerzitnej nemocnice v Osle a Alexandre Peltier, prednosta Urologickej kliniky Jules Bordet Institute v Bruseli, poprední odborníci v oblasti diagnostiky a fokálnej liečby karcinómu prostaty.
Fokálna liečba karcinómu prostaty je inovatívna liečba ochorenia, ktorá sa zatiaľ vykonáva len na prestížnych zahraničných pracoviskách. Metóda TMA využíva mikrovlnnú energiu, ktorá je zacielená priamo na nádorové tkanivo. Ide o minimálne invazívnu metódu indikovanú pri lokalizovanom štádiu ochorenia. Precíznym zameraním v 3D obraze v reálnom čase dochádza k zničeniu len nádorových buniek prostaty, ostatná časť žľazy zostáva zachovaná. Minimalizujú sa tak nežiaduce účinky radikálnej liečby, ako je porucha sexuálnych funkcií a inkontinencia moču, ku ktorým pri radikálnej prostatektómii a liečbou žiarením dochádza takmer v 100 percentách.
Hlavnými výhodami inovatívnej TMA metódy podľa UNB sú, že väčšina pacientov si po liečbe TMA zachová svoju sexuálnu funkciu. Podľa súčasných poznatkov sa predpokladá, že liečba TMA nespôsobí trvalú inkontinenciu, ku ktorej veľmi často dochádza v dôsledku úplného odstránenia prostaty s nádorovým ochorením (radikálna prostatektómia). Namiesto dlhého pobytu v nemocnici môže pacient zvyčajne opustiť oddelenie deň po ošetrení. Minimálne invazívne ošetrenie je nenáročné. Profitujú z neho aj starší pacienti a pacienti so závažnejším zdravotným postihnutím, nevhodní na radikálnu liečbu.
Karcinóm prostaty je druhým najčastejším nádorovým ochorením u mužov. Jeho incidencia sa so zvyšovaním priemerného veku dožitia populácie zvyšuje. Ak sa ochorenie zachytí už v pokročilom štádiu, liečba už nemusí byť účinná. Preto sa rozvinuté krajiny vrátane Slovenska zameriavajú na včasnú diagnostiku karcinómu prostaty. V tomto štádiu možno pacientovi poskytnúť kuratívne metódy liečby. Jednak radikálnu prostatektómiu, liečbu ionizačným žiarením a viacero metód minimálne invazívnej liečby, vrátane mikrovlnnej ablácie, ktorá je indikovaná u pacientov s malým objemom tumoru.
„Za posledné dva roky sme v našej nemocnici obnovili prístrojové vybavenie v hodnote miliónov eur. Aj vďaka prostriedkom z Európskej únie sú naše pracoviská vybavené najmodernejším prístrojmi, ktoré majú svoju nezastupiteľnú úlohu v liečbe pacientov a dokážu zachraňovať ľudské životy. Jednou z mojich priorít je i naďalej zabezpečovať našim pacientom najmodernejšiu liečbu, porovnateľnú s liečbou na medzinárodnej úrovni,“ povedal riaditeľ UNB Alexander Mayer.
So zavedením tejto metódy prišli lekárom urologického oddelenia na Kramároch pomôcť Eduard Baco z Urologickej kliniky Univerzitnej nemocnice v Osle a Alexandre Peltier, prednosta Urologickej kliniky Jules Bordet Institute v Bruseli, poprední odborníci v oblasti diagnostiky a fokálnej liečby karcinómu prostaty.
Fokálna liečba karcinómu prostaty je inovatívna liečba ochorenia, ktorá sa zatiaľ vykonáva len na prestížnych zahraničných pracoviskách. Metóda TMA využíva mikrovlnnú energiu, ktorá je zacielená priamo na nádorové tkanivo. Ide o minimálne invazívnu metódu indikovanú pri lokalizovanom štádiu ochorenia. Precíznym zameraním v 3D obraze v reálnom čase dochádza k zničeniu len nádorových buniek prostaty, ostatná časť žľazy zostáva zachovaná. Minimalizujú sa tak nežiaduce účinky radikálnej liečby, ako je porucha sexuálnych funkcií a inkontinencia moču, ku ktorým pri radikálnej prostatektómii a liečbou žiarením dochádza takmer v 100 percentách.
Hlavnými výhodami inovatívnej TMA metódy podľa UNB sú, že väčšina pacientov si po liečbe TMA zachová svoju sexuálnu funkciu. Podľa súčasných poznatkov sa predpokladá, že liečba TMA nespôsobí trvalú inkontinenciu, ku ktorej veľmi často dochádza v dôsledku úplného odstránenia prostaty s nádorovým ochorením (radikálna prostatektómia). Namiesto dlhého pobytu v nemocnici môže pacient zvyčajne opustiť oddelenie deň po ošetrení. Minimálne invazívne ošetrenie je nenáročné. Profitujú z neho aj starší pacienti a pacienti so závažnejším zdravotným postihnutím, nevhodní na radikálnu liečbu.
Karcinóm prostaty je druhým najčastejším nádorovým ochorením u mužov. Jeho incidencia sa so zvyšovaním priemerného veku dožitia populácie zvyšuje. Ak sa ochorenie zachytí už v pokročilom štádiu, liečba už nemusí byť účinná. Preto sa rozvinuté krajiny vrátane Slovenska zameriavajú na včasnú diagnostiku karcinómu prostaty. V tomto štádiu možno pacientovi poskytnúť kuratívne metódy liečby. Jednak radikálnu prostatektómiu, liečbu ionizačným žiarením a viacero metód minimálne invazívnej liečby, vrátane mikrovlnnej ablácie, ktorá je indikovaná u pacientov s malým objemom tumoru.