V Michalovciach zaviedli 3D technológie pri operáciách ramena
Technológia je vo svete považovaná za moderný štandard v oblasti ortopedickej chirurgie.
Autor TASR
Michalovce 22. mája (TASR) - Nemocnica v Michalovciach začala ako prvá na Slovensku realizovať operácie ramenného kĺbu s využitím špecifického inštrumentária, ktoré je pre pacienta vyrobené na mieru pomocou 3D technológií. Ako TASR informovala PR špecialistka Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová, nový postup má priniesť vyššiu presnosť zákroku, lepšie funkčné výsledky a rýchlejšiu rekonvalescenciu pacientov.
Pacienti prichádzajú najčastejšie s bolesťami a obmedzenou hybnosťou ramenného kĺbu spôsobenými artrózou alebo následkami úrazov. V prípade indikácie na výmenu ramenného kĺbu absolvujú CT vyšetrenie, ktorého výsledky následne spracúva dátové centrum s využitím umelej inteligencie. Na základe vyhodnotených dát určia najvhodnejší typ implantátu pre konkrétneho pacienta.
Pomocou 3D tlače sa následne vytvorí pacientsky špecifické inštrumentárium rešpektujúce individuálnu anatómiu pacienta. „Vďaka tejto technológii dokážeme operáciu naplánovať a realizovať s mimoriadnou presnosťou. Špecifické inštrumentárium nám zároveň umožňuje korekciu aj zložitých deformít v oblasti kĺbnej jamky ramenného kĺbu. Pre pacienta to znamená menšiu pooperačnú bolesť, väčší rozsah pohybu a dlhšiu životnosť implantátu. Jednoducho povedané, operáciu vieme pacientovi doslova ušiť na mieru,“ uvádza ortopéd Michal Geroč.
Technológia je vo svete považovaná za moderný štandard v oblasti ortopedickej chirurgie. „Naším cieľom je poskytovať pacientom nielen dostupnú, ale aj technologicky pokročilú zdravotnú starostlivosť. Tieto operácie sú dôkazom toho, že aj v regionálnej nemocnici vieme realizovať medicínu na svetovej úrovni,“ doplnil riaditeľ nemocnice Marián Haviernik.
