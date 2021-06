Nemocnica v Krompachoch eviduje nárast úrazov po zrušení opatrení

Krompachy 24. júna (TASR) - Nemocnica Agel v Krompachoch zaznamenala po zrušení pandemických opatrení nárast počtu úrazov o 50 percent. Ako TASR informovala hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková, obmedzenie mobility obyvateľstva prispelo k tomu, že výskyt úrazov sa v období prijatých opatrení významne znížil.



K úrazom podľa jej slov najčastejšie dochádza v doprave, pri hrách a športe, čiže pri aktivitách, ktoré boli v čase pandémie výrazne redukované. V spádovej oblasti nemocnice bol priemerný počet úrazov v pandemických mesiacoch od začiatku roka približne na úrovni 550 úrazov za mesiac, avšak po uvoľnení opatrení v mesiaci máj stúpol počet ošetrených pacientov na chirurgickej ambulancii s touto diagnózou na 800, čo je nárast o 50 percent oproti predchádzajúcim mesiacom.



"Všetky úrazy sú veľmi nepríjemnou komplikáciou aktivít, ktoré by pre ľudí mali znamenať príjemný zážitok, preto je veľmi dôležitá prevencia. Rodičia majú hovoriť so svojimi deťmi o týchto rizikách a dospelí by si mali uvedomiť svoje možnosti a nepreceňovať svoje sily pri aktivitách," uviedol zástupca primára chirurgického oddelenia Marián Hojstrič.