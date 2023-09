Nemocnica v Poprade vybudovala novú očnú kliniku

Na snímke časť novej očnej kliniky v nemocnici v Poprade v pondelok 4. septembra 2023. Foto: TASR Adriána Hudecová

Poprad 4. septembra (TASR) - V popradskej nemocnici v pondelok sprístupnili zmodernizované rádiodiagnostické (RDG) pracovisko a vybudovali tiež novú očnú kliniku. Náklady na oba projekty sú na úrovni dvoch miliónov eur, prevažnú časť financovala nemocnica z vlastných zdrojov. Na slávnostnom otvorení to uviedol riaditeľ nemocnice Jozef Tekáč.Na očnom oddelení tak budú po novom realizovať všetky výkony i vyšetrenia. Klinika je rozdelená na ambulantnú a zákrokovú časť a operačný trakt." priblížila primárka očného oddelenia Mária Michalková. Prestavba trvala takmer sedem mesiacov a stála takmer 1,2 milióna eur.Očné oddelenie otvorili v popradskej nemocnici pred 50 rokmi. Okrem chirurgie sietnice poskytuje komplexnú diagnostickú a terapeutickú starostlivosť pre obyvateľov okresov Poprad, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Levoča aj Liptovský Mikuláš.porovnáva Tekáč.V súvislosti s novým RDG pracoviskom, ktorého základom je nový RTG prístroj takmer za 700.000 eur, dodal, že v oblasti diagnostiky má nemocnica do budúcna veľké ambície. Vzhľadom na rapídny nárast onkologických ochorení by chceli rozvíjať program klinickej onkológie a onkochirurgie. V súvislosti s najčastejším onkologickým ochorením u žien - karcinómom prsníka - si nemocnica stanovila za cieľ obhájiť štatút mamografického skríningového centra. Nové pracovisko je od augusta v skúšobnej prevádzke, vďaka modernému prístroju tam môžu zdravotníci vykonávať intervenčné zákroky v rôznych oblastiach, od onkológie cez gynekológiu, tráviaci trakt až po cievny systém. Tekáč dodal, že nové pracovisko spolufinancovali z fondov Európskej únie a slúžiť bude pre spádovú oblasť približne 300.000 obyvateľov." skonštatoval minister zdravotníctva Michal Palkovič.