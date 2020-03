Nemocnica Zvolen bude všetkým pri vstupe kontrolovať telesnú teplotu

Zvolen 17. marca (TASR) - Nemocnica Zvolen prijala v utorok potrebné kroky a mimoriadne opatrenia, ktoré sa týkajú organizácie a chodu zariadenia v súvislosti s výskytom nového koronavírusu. Ich cieľom je ochrana zamestnancov nemocnice i pacientov a zabránenie prípadnému šíreniu nákazy. Ako TASR informovala Martina Pavlíková, hovorkyňa spoločnosti AGEL SK, ktorá nemocnicu spravuje, prvým z prijatých opatrení je obmedzenie a regulácia vstupu pacientov do nemocnice.



"Od dnešného dňa (17. marca 2020) sú otvorené iba hlavné vstupy do nemocnice. Pri vstupe bude pacientom kontrolovaná telesná teplota, zároveň budú povinní vyplniť dotazník, prostredníctvom ktorého sa zisťuje cestovateľská anamnéza pacienta," priblížila Pavlíková. "Vzhľadom na závažnosť situácie a ochrany nášho zdravotníckeho personálu nebude možné pacienta ošetriť bez vyplnenia dotazníka a odmeranej teploty," dodala.



Nemocnica zároveň žiada všetkých pacientov, ktorí vstúpia do areálu nemocnice a majú podozrenie alebo príznaky nákazy novým koronavírusom, aby bezodkladne volali na telefónne číslo 045/5201 159, následne bude riešené ďalšie smerovanie a liečba pacienta.



Spoločnosť podľa Pavlíkovej pristupuje k súčasnej situácii, spojenej s výskytom tohoto vírusu, mimoriadne zodpovedne. Vykonáva všetky odporúčané kroky a usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR, hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. "Pripravenosť 12 zdravotníckych zariadení v správe spoločnosti je systémovo riadená predstavenstvom AGEL SK a najmä medicínskym riaditeľom a vedúcimi lekármi východného a západného klastra. Na dennej báze je riadená komunikácia s jednotlivými zdravotníckymi zariadeniami, analýza aktuálneho stavu, kontrola situácie v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach. Prioritou je aktívne vyhľadávanie pacientov s možným podozrením na infekčné ochorenia," informovala.



V jednotlivých nemocniciach boli zriadené izolačné miestnosti, na LCD monitoroch v nemocniciach bol nasadený informačný videospot pre pacientov o základných preventívnych opatreniach ku koronavírusu.



"Personál našich zdravotníckych zariadení má preventívny zákaz zúčastňovať sa na poradách, zhromaždeniach a zasadnutiach väčšieho rozsahu aj v rámci svojich pracovísk, denne sa kontroluje stav a nakladanie s osobnými ochrannými pomôckami a dezinfekciou. Samozrejmosťou je zvýšenie frekvencie dezinfikovania plôch a priestorov našich pracovísk," vymenovala.



Celkový stav materiálových zásob, ako aj aktuálny stav na jednotlivých pracoviskách je priebežne kontrolovaný, sleduje sa racionálne nakladanie s týmito pomôckami. "Vďaka tomu, že spoločnosť AGEL má rozsiahlu sieť zdravotníckych zariadení, tieto si v prípade potreby vedia operatívne riešiť vzájomnú pomoc," doplnila.