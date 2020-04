Prešovský kraj udelí na zabezpečenie dopravy pre nemocnice výnimku

Prešov 7. apríla (TASR) - Prímestská autobusová doprava v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) bude počas veľkonočných sviatkov zabezpečená pre potrebu prepravy zamestnancov niektorých nemocníc do a z práce. Po utorkovom rokovaní s riaditeľmi nemocníc v kraji to uviedol predseda PSK Milan Majerský. Ide o jednu z troch požiadaviek nemocníc v kraji adresovaných PSK, o ktorých informovali ich zástupcovia po utorkovom pracovnom stretnutí.



Prímestská autobusová doprava mala byť v PSK od 10. do 13. apríla úplne zrušená. Kraj aktuálne pracuje na tom, aby v rámci niektorých nemocníc bola zabezpečená v dvoch časoch - malo by ísť o rannú a večernú zmenu. „Nemôže byť vypnutá doprava, lebo potom je ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti nie z hľadiska lekárov a sestier, ale z hľadiska všetkých podporných činností, ktoré s tým súvisia a bez ktorých nemôžu nemocnice fungovať,“ uviedol prezident Asociácie nemocníc Slovenska a zároveň riaditeľ Nemocnice s poliklinikou sv. Jakuba v Bardejove Marián Petko.



Ďalšou požiadavkou nemocníc je aj vytvorenie karanténneho ubytovacieho zariadenia pre ich zamestnancov či zabezpečenie ambulantných pohotovostných služieb (APS) a všeobecných ambulancií prvého kontaktu osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (OOPP) - najmä respirátormi. Ide hlavne o APS, v ktorých ordinujú lekári nad 65 rokov.



Ako informoval riaditeľ úseku liečebno-preventívnej starostlivosti Nemocnice v Poprade Miloš Kňaze, príjem pacientov nakazených novým koronavírusom má v PSK zabezpečovať v prvom rade Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove. Po naplnení jej kapacít budú pacienti s pozitívnym testom na ochorenie COVID-19 hospitalizovaní v popradskej nemocnici.



Zástupcovia nemocníc taktiež deklarovali, že majú funkčné triedenie pacientov - takzvanú triáž, tiež majú pripravené pandemické plány a väčšina z nich má už zriadené mobilné odberové miesto. Nemocnice aktuálne preškoľujú personál v používaní OOPP a obsluhe prístrojov pľúcnej ventilácie. Zároveň vyhlásili, že všetky ústavné zdravotnícke zariadenia majú pripravené lôžka, prístroje a operačné, respektíve pôrodné sály v rámci reprofilácie lôžok pre pacientov pozitívnych na COVID-19.



Ako na brífingu odznelo, do konca budúceho týždňa má byť dohodnutá stratifikácia nemocníc pre COVID-19 a podľa aktuálnych prognóz bude v rámci celého Slovenska významný nárast pacientov po 15. máji. Najviac pacientov s novým koronavírusom sa odhaduje medzi 15. a 30. júnom, potrebných by pre nich malo byť okolo 10.000 lôžok. Najväčšia potreba umelej pľúcnej ventilácie sa predpokladá medzi 3. a 10. júlom, a to pre 1000 až 1500 pacientov.