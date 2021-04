Nemocnice na dolnom Zemplíne pozývajú na darovanie krvi v žltom

Michalovce/Trebišov 19. apríla (TASR) – Darovať krv v žltom oblečení, a tak vniesť na hematologicko-transfúziologické oddelenia (HTO) slnko, jarnú náladu a optimizmus vyzývajú nemocnice siete Svet zdravia v Michalovciach a Trebišove. Každý darca, ktorý sa do projektu "Aj v žltej je dosť červenej" zapojí do konca apríla, dostane ako darček žltý respirátor. TASR o tom informovala komunikačná špecialistka siete Jana Fedáková.



"Stačí, ak si darcovia oblečú žlté tričko či ponožky, nasadia žltú šiltovku, vezmú žltú kabelku alebo kravatu či budú mať aspoň žlté sponky vo vlasoch," priblížila s tým, že žltá je farbou slnka, vitality a chuti do života a má vplyv aj na dýchacie ústrojenstvo, napomáha pri liečení psychických neuróz, zvyšuje krvný tlak, rýchlosť dýchania a zrýchľuje pulz.



V michalovskej nemocnici, kde sa odbery krvi na HTO vykonávajú v utorky, štvrtky a piatky, budú kampaň realizovať od 22. do 30. apríla. Ako Fedáková pripomína, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu je vhodné sa vopred telefonicky objednať na telefónnych číslach 056/6416916 alebo 0905645238.



Nemocnica v Trebišove realizuje odbery v stredy a piatky, s kampaňou tam začínajú 21. apríla. Telefónne čísla na objednávanie sú 056/6660739 alebo 0905239057. Odberové časy sú v oboch HTO stanovené od 7.00 do 10.00 h.