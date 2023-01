Nemocnice na Gemeri chcú žiadať o doplnkové medicínske programy

Rimavská Sobota/Rožňava 13. januára (TASR) - Nemocnice v Rimavskej Sobote a Rožňave, ktoré boli v rámci podmienenej kategorizácie nemocničnej siete zaradené medzi nemocnice druhej úrovne, majú ambíciu poskytovať viacero doplnkových medicínskych programov. Pre TASR to uviedol Tomáš Kráľ, hovorca siete nemocníc Svet zdravia, pod ktorú nemocnice patria.



"Cieľom siete ProCare a Svet zdravia je zachovanie súčasného rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti vo všetkých svojich nemocniciach a poliklinikách naprieč Slovenskom. Domnievame sa, že nová podmienená kategorizácia nemocníc v kombinácii s doplnkovými medicínskymi programami nám to umožní na každom pracovisku. Vrátane regionálnych pôrodníc, urgentných príjmov či chirurgických oddelení," skonštatoval Kráľ.



Nemocnica v Rimavskej Sobote má podľa hovorcu siete ambíciu poskytovať 11 doplnkových medicínskych programov nad rámec povinných programov pre nemocnice druhej kategórie. Ide napríklad o gynekologický program, programy plastickej či cievnej chirurgie, klinickej aj radiačnej onkológie, internej medicíny či program intenzívnej starostlivosti v neonatológii.



V nemocnici v Rožňave chcú pri zaradení do druhej kategórie nemocníc poskytovať osem doplnkových medicínskych programov. Sú medzi nimi program chirurgie kože, podkožia a prsníka, plastickej i cievnej chirurgie či internej medicíny. Nemocnica má tiež ambíciu poskytovať nefrologický, infektologický a psychiatrický program či program paliatívnej medicíny pre deti.



Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo koncom roka 2022 základnú kostru novej nemocničnej siete. Podľa výsledkov prvej fázy kategorizácie bude jedna nemocnica piatej, tri nemocnice štvrtej, deväť nemocníc tretej úrovne, 33 nemocníc druhej úrovne, 42 nemocníc prvej úrovne a špecializovaných nemocníc.